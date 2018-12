Alianza ya tiene un nuevo 10 a partir del Clausura 2019

El Alianza arrancó la pretemporada para el Clausura 2019 y con ello se han revelado los dorsales de cada jugador, siendo la gran sorpresa la asignación del número 10 para el uruguayo Cristian Olivera.

El charrúa, fichaje de los albos para el campeonato que se avecina, compareció hoy ante la prensa y en el entreno comenzó a lucir la camisa con el número diez en su espalda.

Olivera sustituye así al nacional Enrique Contreras, que fue el asignado con ese número en el Apertura 2018.

EL MAGO OLIVERA

Cristian Olivera tiene 30 años y conformará la armada charrúa del Alianza en el Clausura 2019, junto a sus compatriotas Diego Benítez (delantero) y Víctor García (portero).

A Olivera le dicen "el Mago" y juega como volante ofensivo o mediapunta. Según Transfermarket su precio actual en el mercado internacional ronda los 100 mil dólares, pero al Alianza vino libre después de salir del Rampla Juniors de su país.

Olivera también ha jugado en Brasil y hoy, al hablar con la prensa nacional, dijo que tiene claro cómo juega el Alianza y lo que puede aportar.

"Estoy contento de llegar al Alianza. He visto sus partidos y su hinchada es impresionante. He venido a salir campeón, hay que trabajar duro. En la Liga de Campeones de CONCACAF con el equipo que hay no es imposible pasar (van ante el Monterrey de México), tenemos calidad", declaró.

Diego Benítez ocupará el número 20 en su espalda y el Alianza también subió fotos de la primera práctica del día en sus redes sociales: