Alianza ya tiene todo preparado para su celebración

De ganar el Clausura 2017, el Alianza se concentraría con su afición en el la Plaza Salvador del Mundo, mejor conocida como Salvador del Mundo, según comento el presidente del equipo aliancista, Lisandro Pohl.El pope blanco aseguró que se detendrán en este espacio público para convivir un momento con sus files en caso logren derrotar en la final al Santa Tecla este domingo en el estadio Cuscatlán.Aunque no entró en mayores detalles, fue claro en admitir que han adelantado algunos aspectos para tener bien organizada la celebración, “lo normal es que siempre vamos al Salvador del Mundo, pero no queremos entrar en planificaciones porque no creemos en eso, mejor terminar el torneo.”Añadió que tras la finalización del partido ultimarán detalles en caso levanten el título, “ eso se hace inmeditamente, ya se tienen pláticas en la alcaldía para que nos manden seguridad, con la PNC y poder estar un rato con nuestra afición, la verdad es que no vamos a hacer una planificación extraordinaria porque son mejores cuando se hacen espontáneamente.”Pohl pidió a la afición que se acerque desde temprano al estadio para adquirir sus boletos y no dejarse sorprender por los revendedores con elevados precios. “Esperamos arriba de los 30 (mil aficionados) , por eso mandamos hacer esos (32 mil) la afición del Alianza es enorme, la del Santa Tecla ha crecido, si bien no mucho, pero sí ha crecido porcentualmente para ellos, habrá más aficionados que el torneo pasado, por eso abriremos temprano las taquillas, le pedimos a los aficionados que llegue temprano a comprar sus boletos.”“Eviten la especulación... que les salga barato, comprar a los revendedores sale más caro”, concluyó el dirigente.