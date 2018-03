Alianza ya tiene fecha para arrancar su pretemporada

El Alianza hizo oficial el inicio de su pretemporada de cara al torneo Apertura 2017 para el día 26 de junio. La primera sesión de trabajo será en la cancha de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), a las 9:00 de la mañana.El técnico principal, Jorge "el Zarco" Rodríguez, arribará al país el día 24, desde Estados Unidos, donde ha gozado de unas vacaciones. El día 25 estarán llegando al país los jugadores extranjeros, para un día después estar presentes en el primer entrenamiento.Los refuerzos foráneos son el portero uruguayo Rafael García, nueva incorporación, así como del defensa Darío Ferreira y del volante ofensivo Luis Hinestroza.Las nuevas incorporaciones nacionales de los albos son Henry Romero, ex del Águila; Marvin Monterrosa, Rudy Clavel, Narciso Orellana, todos exjugadores del Isidro Metapán; así como del delantero Iván Mancía quien llega del Santa Tecla; y los defensas Rubén Marroquín y Jonathan Jiménez, ex del FAS.El portero Fidel Mondragón, quien no estaba jugando, defenderá la portería alba junto al uruguayo García y el nacional Óscar Arroyo.El Alianza jugará también la Liga CONCACAF, el nuevo campeonato de la confederación en el que se dará un cupo a la Liga de Campeones. Los albos arrancarán en octavos de final contra el Platense de Honduras, en agosto.Antes del inicio de temporada, el equipo albo también jugará tres partidos de fogueo en Estados Unidos. El primero de ellos el próximo 20 de julio ante el Aguiluchos USA, en el Burrenfield Stadium, de San Leandro, California. Luego se estarán trasladando a San Francisco y cerrarán en Los Ángeles.