Alianza ya piensa en el Monterrey de México

El Alianza llegará líder de su liga al juego de este miércoles contra Monterrey, por la vuelta de octavos de final de CONCACAF Liga de Campeones.

Los albos vencieron al Metapán por 2-0 el sábado, siguen invictos y son primeros en la clasificación del Clausura 2019 con 20 puntos. Antes, el pasado miércoles, firmaron un empate sin goles en el juego de ida ante los Rayados.

Con todo ese panorama favorable, Alianza irá por la hazaña a territorio regiomontano. Un empate con pizarra de 1-1 en adelante lo pone en la siguiente ronda de competencia.

"Esta es una bonita oportunidad para ir a Monterrey a jugar y hacer un buen partido. Si nosotros hacemos un juego igual al de acá, vamos a tener posibilidades. Vamos a trabajar para mantener el equipo compacto para el miércoles", apuntó el timonel de Alianza, Jorge Rodríguez.

MENTE EN MÉXICO

Rodríguez cerró por ahora el trajín del fútbol nacional y busca concentrarse en el choque ante Monterrey. Los albos se van este lunes hacia la sede de Rayados.

"Contento por la victoria ante Metapán, porque eso es lo que al final nosotros buscábamos. Pero hay que pensar ahora en el juego contra Monterrey", dijo el estratega de los paquidermos.

Por su parte, el zaguero albo Iván Mancía, quien marcó un tanto ante los caleros para agenciarse el liderato con el triunfo de 2-0, aseguró que irán en búsqueda de un resultado que los lleve a la siguiente ronda.

"Ellos tienen jugadores que se habla de que son superiores, pero eso no nos afecta. Se maneja de buena manera en el camerino. Cuando el árbitro pita, somos once contra once. Eso es lo importante. Vamos a ir a buscar el resultado y primero Dios se logre", dijo el defensor del equipo paquidermo.