Alianza ya piensa en Metapán

Alianza afina sus últimos detalles para recibir este fin de semana a Isidro Metapán en la primera fecha del Apertura 2022 en el grupo B.

El equipo capitalino viene de sufrir la eliminación de Liga CONCACAF ante Alajuelense y tendrá que abrir el torneo nacional ante Isidro Metapán, rival que ya derrotó a los albos durante el parón del fútbol.

“Tenemos que estar concentrados el domingo. Nosotros tuvimos un partido amistoso con ellos y tenemos una idea del juego que tienen y tenemos que estar concentrados manejando la posesión del balón y aprovechar las oportunidades que tengamos”, comentó el jugador de Alianza Isaac Portillo.

Hay que mencionar que para el choque ante Metapán, el técnico nacional Adonai Martínez no podrá contar con los defensores Bryan Tamacas, Camilo Delgado y Henry Romero mientras que Jonathan Jiménez llegaría con los justo.

“A Tamacas se le harán nuevos estudios este viernes para determinar la gravedad de la lesión. El ‘Catracho’ ha evolucionado bien de su lesión pero no llegará a tiempo para el juego ante Metapán. Jiménez tuvo un pequeño esguince y no estaba apto para un juego de alto nivel como el de Alajuelense pero llegará con lo justo para el domingo aunque no esté al 100%”, explicó el asistente técnico Shafick Chávez.

Cabe destacar que el nuevo elemento de los blancos Nelson Bonilla todavía no ha visto minutos con el equipo y espera poder debutar este fin de semana ya que cuenta con el CTI.

“Mi último partido fue el 14 de junio contra Estados Unidos y vamos de a poco esperando ver minutos el domingo. Sabemos que es un partido importante ya que es el inicio del torneo y estamos en casa y por ende hay que aprovechar la localía”, dijo Nelson Bonilla.

A diferencia del torneo pasado, es importante remarcar que el nuevo Apertura 2022 tendrá un formato más corto debido a los tiempos y el parón del fútbol salvadoreño por lo que la condición física será un elemento importante. Sobre este tema el delantero de Alianza mencionó lo siguiente: “De la escala del 1 al 10 me siento en un 8, ya en la recta final y nos hemos preparado muy bien afinando el tema físico. Hay que recordar que será un torneo corto de 10 fechas y no habrá margen como el año pasado”.

A pesar de ser los vigentes campeones del torneo, Alianza no sabe que es ganarle a Isidro Metapán desde el torneo Apertura 2021 ya que en el pasado Clausura los caleros se llevaron la serie con una victoria y un empate.