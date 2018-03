Alianza ya hizo una oferta por Benji Villalobos

El presidente del Alianza, Lisandro Pohl, confirmó a EL GRÁFICO que ya hizo una oferta a la dirigencia del Águila para poder contar con los servicios del portero Benji Villalobos a partir del Apertura 2017."El problema con Benji no es que no nos interese, al contrario. El problema es que tiene contrato con Águila (tres años) y ahí no se puede hacer nada. Hoy hablé con el presidente de Aguila para ver si se podía llegar a un arreglo por Benji, pero depende de ellos, quienes tienen la última palabra son ellos, porque son los dueños del pase del jugador", apuntó Pohl, en plática con El GRÁFICO.El presidente del plantel albo indicó hoy que si no se concreta la llegada de Villalobos a la portería blanca también hay pláticas para traer a un portero extranjero, pero por ahora el directivo blanco no pudo revelar el nombre de ese guardameta.