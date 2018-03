Alianza ya es el único líder del Clausura 2017

El Alianza enfrentó esta tarde al Dragón y sacó una victoria que le permite certificar su buen inicio de torneo Clausura 2017, pues mantuvo su invicto y con la victoria se coronó como líder en solitario.Bajo la dirección de Jorge “el Zarco” Rodríguez, los albos encadenan ya cinco partidos sin perder, racha que lo consolida como líder del torneo con 13 puntos.Por su parte, el Dragón tuvo problemas entre semana con el anuncio de la junta directiva del cuadro verdolaga de separar al técnico Nelson Ancheta, pero los jugadores abogaron por la continuidad del entrenador y se mantuvo en el cargo. Aunque hoy mostraron una mejor cara, la victoria se les niega.Los mitológicos todavía no conocen la victoria en el Clausura 2017 y están amenazados por el tema del descenso, pues el UES también ganó hoy y se aleja más en la tabla acumulada Hoy el Dragón era local en el estadio Cuscatlán, pero su afición no se hizo presente. En las gradas solo había aficionados albos.Sin embargo, eso no evitó que los migueleños dieran la sorpresa. Al minuto 17, un cobro de falta propició el primer gol del partido. El centro llegó hasta los línderos del área pequeña y Dany Torres intentó despejar con un cabezazo, pero la pelota rebotó en la cabeza de Otoniel Carranza y luego salió hacia el fondo de la portería alba. Fue un curioso 1-0.

La sorpresa era evidente en el Cuscatlán, pues el Dragón no era precisamente el favorito para este partido. Pero el río retomó su curso cuando al 26' Juan Carlos Portillo puso el empate.El 1-1 nació de una corrida y un centro de Óscar Cerén desde la derecha; en el área recibió Guerreño y este cedió para Juan Carlos Portillo, que luchó y con un puntazo liquidó a "Meme" González, aunque parecía que el portero del Dragón podría hacer más para intentar atajar.

El primer tiempo acabó con el 1-1, en un partido más parejo de lo que se esperaba.En la segunda parte del partido el juego siguió con el mismo balance. Ambos equipos demostraban cierta presión por conseguir un buen resultado, pero fue Dragón el primero en conseguir la ventaja.El técnico Nelson Ancheta envió al brasileño Jackson De Oliveira y al 59' el delantero le respondió con un golazo para el 2-1.Recibió un balón prolongado por Georgie Welcome y en el área empalmó el balón con una chilena. Un gol de bella factura.

Y al igual que en el primer tiempo, el Alianza no tardó en responder y encontró el empate al minuto 65.El autor de la paridad fue Óscar Cerén, que se metió por la punta derecha y burlando a su marcador dentro del área logró sacar un disparo potente, que se coló en el ángulo superior izquierdo de la meta dragoniana.

Luego llegó la remontada, cuando los aliancistas ya tenían en la cancha a sus mejores hombres en ofensiva. Una combinación de Fito Zelaya con Luis Hinestroza acabó en un centro del colombiano para Juan Carlos Portillo, y el "11" paquidermo llegó tranquilo, sin marca, solo a empujar la redonda para el 2-3.

Y ese gol fue suficiente para que el Alianza se quedara con el triunfo. Los albos aprovecharon su "localía" en el Cuscatlán y dejan a un complicado Dragón que sigue más amenazado por el descenso.

LIMEÑO 0-3 UES

Así saltaron al campo:En Santa Rosa de Lima, el Municipal Limeño recibió a un equipo de la Universidad de El Salvador (UES) que está motivado tras lograr salir del último lugar en la tabla acumulada.El juego entre cucheros y pumas tuvo unos primeros 45 minutos con muy pocas opciones claras que ofrecen, pero mejoró en el complemento, gracias a la magia de Edwin "el Inter" Sánchez.El "10" de los universitarios estaba para convertirse en figura de la tarde y marcó el 1-0 al 58', ganando el balón entre dos defensores del Limeño y definiendo apurado pero con clase.

Y el segundo gol, dos minutos más tarde, fue todavía mejor. Sánchez nuevamente recibió la pelota, pero ahora fuera del área y tuvo el tiempo para levantar la mirada y ver salido al portero rival. Sin pensarlo mucho "cuchareó" la pelota y con un globo marcó el 2-0. Golazo.La tapa al pomo la puso Cristian Gil Mosquera. El veterano delantero colombiano llegó desde el banquillo y selló la victoria de los pumas.