Alianza y su sequía de goles en el Clausura 2022

El campeón Alianza cerró la primera vuelta del Clausura 2022 en el tercer lugar de la tabla de posiciones tras sumar 19 puntos, cuatro menos que el líder AD Chalatenango y un punto abajo de Águila, una posición inhabitual para el plantel capitalino que ha acostumbrado a su afición estar al menos en la segunda posición, tal como sucedió en el torneo anterior donde totalizó 24 puntos, uno menos que FAS que terminó de líder.

La cosecha de puntos de los albos en el Clausura 2022 es producto de cinco triunfos, cuatro empates y apenas dos derrotas que obtuvo en las 11 jornadas del torneo liguero con una peculiaridad, que se ha ido en cuatro partidos sin poder anotar, especialmente jugando en el estadio Cuscatlán donde los albos no metieron gol en tres encuentros, dos de ellos en sendos empates sin goles ante rivales de la talla de Luis Ángel Firpo en la jornada cinco y el domingo anterior ante Águila cerrando la primera vuelta; mientras que la derrota a manos de Isidro Metapán en la fecha inaugural presagiaba que estaríamos frente a un torneo atípico para los elefantes.

Otro rubro en que Alianza ha quedado a deber en esta primera vuelta es su cosecha de goles jugando en casa, apenas suma nueve anotaciones en siete fechas en el césped del estadio Cuscatlán (un promedio de 1.29 goles por partido), una producción lejos de lo que alcanzó en el Apertura 2021 donde logró marcar 13 goles en seis fechas (promedio de 2.17 goles por juego), mientras que en el Clausura 2022 ha aceptado un gol más jugando de local a lo realizado en el torneo pasado donde aceptó sólo cinco goles.

En términos generales, Alianza ha bajado su producción goleadora entre un torneo y otro, algo inusual en este rubro donde se ha caracterizado por poseer la delantera más prolífera y una sólida defensa, tal como lo demostró en el Apertura 2021 donde luego de finalizar la primera vuelta había anotado 25 goles y aceptado solo 13 ; mientras que en el actual torneo la diferencia es notable al solo haber marcado 15 goles y permitir 12.

"Es un inicio que no se esperaba, un inicio que lamentamos porque el equipo viene de ser campeón, creo que por el momento no se ha encontrado, tuvimos que trabajar dos semanas para este torneo y al final eso nos ha complicado un poco. Todavía faltan dos juegos en los que podemos seguir sufriendo, en el aspecto que tenemos pocos jugadores", añadió en su oportunidad Milton Meléndez, técnico del equipo blanco luego de un inicio impensable, con dos derrotas y apenas dos goles a favor y cinco en contra tras las caídas ante Isidro Metapán y contra Jocoro.

Alianza se ha mostrado impotente para anotar jugando en el Cuscatlán, un bastión que aprovechó bien en el torneo pasado donde en seis fechas de la primera vuelta anotó 13 goles, cuatro más que en el torneo actual donde ha firmado además dos empates sin goles, algo que no sucedió en el Apertura 2021 más el 0-0 que firmó de visita en Santa Rosa de Lima por la fecha ocho, cuatro juegos sin que sus aficionados puedan gritar gol.

Sobre sus pobres números en la liga, Meléndez aseguró que “tenemos que tener consciencia de que todavía no estamos donde nosotros queremos y no podemos dar ventaja. No estoy contento en el lugar que estamos en la tabla. Alianza está acostumbrado a estar peleando los primeros puestos y no estamos ni en primero ni en el segundo lugar”, expresó el técnico de los capitalinos.



TABLA

A continuación, los partidos de liga en que Alianza se ha ido sin anotar durante la primera vuelta del Clausura 2022.