Alianza y su "mufa" de no ganar en el Quiteño

Alianza no saborea un triunfo en el estadio Quiteño ante el FAS desde que el miércoles 7 de marzo del 2007 el gol in extremis de su volante de marca en aquel momento, IsaacZelaya, anotara el gol de ese triunfo por 0-1 al minuto 90+2' de juego en el marco de la jornada tres del torneo Clausura 2007.

Fue apenas el segundo triunfo de los elefantes blancos en tierra morena ante el FAS en torneos cortos desde que Óscar Navarro y Amílcar "el Chispa" Ramírez le dieran un triunfo por 1-2 sobre los tigrillos en la fecha 15 del Apertura 1999.

Hablamos de apenas dos triunfos de Alianza sobre FAS en Santa Ana en 23 años de historia en el nuevo formato de competencia en el fútbol nacional, una mufa que ha tenido que cargar el plantel albo y su afición por casi un cuarto de siglo.

"Creo que vamos también con eso, son cosas aparte, si no ganamos pero empatamos y llegamos con ello a esa final quedaría atrás eso de no ganar en Santa Ana. He jugado contra ellos allí en apenas dos partidos y en los dos los he empatado. Vamos con toda la disposición de jugar bien y si se rompe eso de no ganar, pues bienvenido sea", comentó el defensor central de origen apopense de los albos, Iván Mancía sobre esa marca negativa de los capitalinos.

Esa noche del miércoles 7 de marzo del 2007 el Alianza llegó a Santa Ana urgido de una victoria ya que apenas había logrado un punto en el torneo (1-1) ante Isidro Metapán de local en la fecha inaugural y caer 4-2 con el Águila en San Miguel.

Su rival llegó a dicho partido con dos triunfos e invicto, gracias a su triunfo ante el Águila en el Quiteño (1-0) y sobre San Salvador (1-2) en el Cuscatlán.

Bajo el arbitraje de Jaime Ahid Carpio, los dos equipos saltaron a la cancha de la siguiente manera:

El FAS del argentino Julio Daniel "el Turco" Asad jugó con Santos Rivera en la portería; Ramón "Pirruri" Flores, el argentino Pedro Aguirrez (lo sustituyó su compatriota Agustín Lastagaray), Mardoqueo Henríquez y Alfredo "el Chele" Pacheco en la defensa; Carlos "la Troka" Menjívar, William Figueroa, Cristian Álvarez (Josué Odir "el Chino" Flores) y Juan Carlos Moscoso en la volantía. Los tigrillos atacaron esa noche con el argentino Alejandro Bentos (sustituido por el uruguayo Paolo Suárez) y César "el Emperador" Larios.

El paraguayo Nelson César Brizuela, técnico de Alianza, reportó a Dagoberto Portillo en la portería; David Rivas, Víctor Velásquez, Carlos Carrillo y Ramiro Carballo en su defensa; el mexicano Arturo Albarrán, Isaac Zelaya, Óscar Navarro y el paraguayo Miguel Domínguez (sustituido por Jorge "Zarco" Rodríguez) en el medio campo.

Los albos atacaron ese día con Orlando "el Chepe" Martínez Peña (Eduardo Retana) y

Rafael Burgos (sustituido por el tico Johny Woodly).

Hay que recordar que para ese torneo liguero en Alianza pesaba sobre sus hombros el castigo de FIFA de no poder contratar nuevos jugadores por la deuda económica que tenía sobre el volante de origen colombiano John Marulanda

Ese partido pintaba para un 0-0 por lo que habían hecho los dos equipos; pero justo o no, Isaac Zelaya se encontró con un rechazo previo del portero Santo Rivera y luego de dos cabezazos para que de un frentazo certero el contención migueleño mandara a guardar la pelota sobre la portería tigrilla, esa fue la diferencia de ese partido en que Alianza celebraba por segunda vez en su historia en torneos cortos un triunfo en cielo santaneco ante un FAS que en ese partido sufrió la expulsión de su zaguero central, Mardoqueo Henríquez, tras finalizar el partido por reclamos al juez central.