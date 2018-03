Alianza y Santa Tecla triunfaron sobre la hora

Tecleños y albos querían seguir en lo más alto de la tabla, y para ello superaron al Audaz y al Metapán, respectivamente. Estos dos choques cerraron la decimosexta fecha.Caleros y albos chocan con la goleada a favor de los capitalinos en la primera vuelta como el antecedente a este choque. Los cementeros, de ganar, seguirán como uno de los primeros puestos, a lo que se suma el preciado invicto de 15 juegos de los aliancistas.Los de San Salvador jugaron con: Rafael García; Iván Mancía, Jonathan Jiménez, Henry Romero, Rudy Clavel; Marvin Monterrosa, Alexánder Larín, Luis Hinestroza, Narciso Orellana, Rudy Valencia y Gustavo Guerreño.Los locales salieron con:Óscar Pleitez; Milton Molina, Edgar Enríquez, José Ramos, Marvin Figueroa; Christian Sánchez, Diego Peraza, Paolo Suárez, Fabricio Alfaro, Jaime Ortiz y McKauly Tulloch.Alexánder Larín no dejó irse a la primera parte sin antes intentar con algún remate a portería y, en efecto, venció a Pleitez y puso el 0-1 en el "Calero".Al 56', el defensa Christian Sánchez casi marca de su forma favorita, con un tiro libre, pero éste fue repelido por el meta Rafael García.Guerreño y Larín abandonaron en Alianza, mientras que Rodolfo Zelaya y Juan Carlos Portillo se reportaron a la cancha, sobre 63 minutos. Por su parte, Edwin Portillo mandó artillería pesada: Germán Urenda y José Ángel Peña ingresaron al engramillado metapaneco.Nuevamente, a los 80 minutos, se animó Christian Sánchez desde la pelota muerta, pero el disparo se fue encima de la meta del charrúa García. Pero al final, la insistencia les dio resultados: el "Puma" Peña puso el empate 1-1 al 87'.Los albos, no conformes con el empate, consiguieron el gol de triunfo gracias a un remate de Hinestroza al 90+1' y se llevaron los tres puntos cuando parecía que sumaban tres juegos sin ganar de forma seguida.Los tecleños buscaban recuperarse de su tropezón en Metapán y lograron que los coyotes se convirtieran en su última víctima.La novedad en el ataque tecleño fue el jugador Fernando Quintanilla. La alineación completa fue: Joel Almeida (en la meta); Juan Barahona, Alexander Mendoza, Roberto Domínguez y Bryan Tamacas; Ricardo Ferreira, William Canales, Lorenzo Frutos, Kevin Ayala y el medio creativo Gilberto Baires y el mismo Quintanilla.Los tecleños se pusieron en ventaja apenas iniciado el encuentro, con un tanto de Kevin Ayala, al minuto 2.Una imagen de Las Delicias, mientras los pericos aventajaban a los apastepecanos:Sobre los 25 minutos, la ventaja de los tecleños era bien administrada, ante un rival que no lograba romper la zaga comandada por Domínguez y Mendoza. Pero Almeida tuvo que intervenir a medida avanzaba el choque, pero el Tecla respondió con un remate de Ricardo Ferreira tras un centro de Gilberto Baires que casi sube el 2-0 al electrónico.Y el segundo llegó para los verdes luego de un penal al 37', bien ejecutado por Ferreira.En la segunda parte el Audaz movió piezas con la idea de encimarse sobre el área tecleña, pero los vicentinos abusaron mucho de los pelotazos.Los coyotes descontaron al 60' gracias a una maniobra de Daley Mena en el centro del área tecleña. Y rápidamente llegó el 2-2 de Santos Guzmán, al interceptar un pase raso del mismo Mena.Pero Baires sacó un misilazo al 78' para poner nuevamente al frente a los tecleños. Y ese trallazo sobre los últimos minutos fue suficiente para los pericos para quedarse con el gane en casa.