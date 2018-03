Alianza y Santa Tecla imparables en el Apertura 2017

AUDAZ 2-3 ALIANZA (FINALIZADO)

El gol de Darío Ferreira. Alianza vence 0-1 al Audaz. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Nov 5, 2017 at 1:19pm PST

Alianza ya vence 0-2 al Audaz A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Nov 5, 2017 at 1:35pm PST

El gol de Audaz que acerca a los locales en el marcador. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Nov 5, 2017 at 2:26pm PST

La carrera de Rodolfo Zelaya y el gol de Gustavo Guerreño. Alianza vence 1-3 al Audaz. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Nov 5, 2017 at 2:46pm PST

Gol de Audaz, que no le alcanza y pierde 2-3 ante Alianza. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Nov 5, 2017 at 2:54pm PST

FAS 1-1 CHALATENANGO

PASAQUINA 0-0 FIRPO

Hoy se cierra la jornada 18 del Apertura 2017 de la primera división salvadoreña, con cuatro partidos interesantes que podés seguir en elgrafico.com y nuestras redes sociales.Antes de entrar en detalle, te invitamo a chequear cómo marcha la tabla de posiciones tras los partidos concluidos: "".Te recordamos también que esta jornada dio arranque el pasado jueves 2 de noviembre, con el empate 2-2 entre Dragón y Sonsonate en Chapeltique y que hoy ya se cerraron tres partidos, quedando únicamente el Santa Tecla - Águila, que arrancó a las 4:00 de la tarde.Aquí podés seguir los detalles más importantes de cada partido:Fue un ´partido atractivo en el estadio Vicentino, donde el Audaz no había perdido ante ninguno de los grandes de la primera división. Hoy los albos llegaron como líderes invictos y salieron igual, pero reforzando su liderato, pues ya llegaron a los 40 puntos.Antes del cotejo se reveló que Rodolfo Zelaya volvía a la titularidad, algo llamativo debido a que no jugaba desde la jornada 11, aparentemente por decisión técnica.La estadística del Audaz ante los grandes de la liga mayor era sorprendente, tomando en cuenta que esta es su primera temporada en la máxima categoría nacional. Si no la has revisado, tenés que hacerlo en este enlace . Lastimosamente no pudo repetir sus buenos resultados ante el Alianza, aunque tampoco se la puso fácil al cuadro capitalino.Como era de esperarse, el Alianza arrancó con un dominio avasallador y el Audaz aguardó en su cancha esperando un contragolpe que no llegaba.Por el contrario, lo que recibió el equipo coyotero fue su primer gol en contra, a los 13 minutos. La diana fue obra de Darío Ferreira, el central aliancista que se sumó al ataque y marcó el 0-1 de cabeza.No reaccionó el Audaz y Ferreira volvió a ser determinante, esta vez en un tiro libre. El suramericano pidió permiso para cobrar un tiro libre y le atinó, porque con un tiro suave, sobre la barrera, colocó el 0-2 cerca de la media hora del partido.Pero como ya es costumbre del Audaz en su cancha, su mejor fútbol llega en el segundo tiempo. Así le remontó y le ganó al Metapán en la jornada 17 y este domingo también le metió miedo al Alianza de esa forma.A los 54', Leví Martínez, con un gran giro de cabeza, puso el 1-2, aprovechando un centro de Jaime Flores.Luego los coyotes casi marcan el 2-2 y aunque no lo lograron, si aceleraron los cambios de Rodríguez.El técnico albo sacó a Ricardo Guevara para meter a Gustavo Guerreño en ataque, para que hiciera pareja con Rodolfo Zelaya, algo poco usual en la idea del "Zarco" pues pocas veces ha jugado con dos delanteros natos desde que llegó al baquillo aliancista.Además, metió a Óscar Cerén para buscar velocidad y desborde por la derecha.No se equivocó Rodríguez, porque a los 83' minutos la combinación de los recién ingresados con el sector ofensivo fue efectiva. Zelaya hizo una gran corrida por la derecha y mandó un centro retrasado que Larín no pudo convertir en gol debido al mar de piernas rivales, pero apareció Gustavo Guerreño y tranquilo metió en la red el balón suelto, con la cabeza. Fue el 1-3.Lejos estaba el Audaz de darse por vencido. Daley Mena marcó el segundo para los locales y permitió un cierre de infarto en el Vicentino, aunque el tiempo no dio para más y por primera vez un grande, el Alianza, venció al benjamín en su casa.ALINEACIONES:ALIANZA:AUDAZ:Héctor Carrillo; Aramis Acevedo, José Pernerra, Francisco Jovel, Víctor Durán; Carlos Anzora, Jaime Flores, Eder Renderos, Eduardo González; Leví Martínez, Daley Mena.El FAS recibió al Chalatenango en un partido que para los tigrillos era crucial si quería meterle presión al Santa Tecla en la pelea por el segundo lugar. Los felinos no perdían desde la jornada 12 y mantuvieron esa estadística, pero pagaron caro su poca efectividad, porque cedieron un punto en un partido donde parecían favoritos.A los anfitriones les cayó un baldazo de agua fría a los ocho minutos del partido. Yohalín Palacios se sumó al ataque y marcó de cabeza el 0-1 dejando con la boca abierta a todos los presentes en la cueva del tigre.El FAS intentó empatar, pero la tarde no pintaba bien para sus atacantes, que fallaban jugadas claras frente al portero Dennis Salinas, como esta:No fue hasta el segundo tiempo cuando el alma le volvió al cuerpo a los santanecos, gracias al gol del empate a los 50 minutos.Rafael Burgos sacó un violento disparo que Salinas no pudo contener y de frente venía Guillermo Stradella, quien volvió a rematar el balón suelto y puso el 1-1.Cristiam Álvarez refrescó su once con gente como Allan Murialdo y Jairo Henríquez, pero los tigrillos no encontraron el gol y el Chalatenango salió de Santa Ana con un punto que le supo a oro.ALINEACIONES:FAS:Matías Coloca; Josué Santos, Néstor Renderos, Xavier García, Juan Carlos Moscoso; Erivan Flores, Julio Amaya, Jorge Morán, William Maldonado; Guillermo Stradella, Rafael Burgos.CHALATENANGO:Dennis Salinas; Yohalinn Palacios, Juan Granados, Henry Alvarenga, Israel Landaverde; Henry Reyes, Gustavo López, Carlos Angulo, Anival Parada; Bladimir Díaz y William Reyes.A los pamperos los separa cuatro puntos de la zona de clasificación, pero sus más recientes resultados y su crisis interna no termina de ilusionar a su hinchada. Hoy visitan a un Pasaquina que es duro en su cancha.El primer tiempo fue áspero. Ningún equipo pudo hacerse daño, pero el Firpo fue el que salió más perjudicado, pues al minuto 40 se quedaría con un hombre menos.Moisés Mejía, zaguero de los toros, cometió una falta por detrás sobre un rival pasaquinense. El árbitro del partido consideró que era una jugada fuerte, digna de tarjeta roja, y lo mandó a las duchas.Jugando con uno menos, el Firpo intentó proponer sin éxito. Llegó Nicolás Muñoz, el segundo máximo anotador histórico del fútbol nacional, pero ni con la pólvora del panameño se pudo abrir el candado.El 0-0 en suelo fronterizo no se movió y el más favorecido es el Pasaquina, pues se mantiene en puestos de clasificación a cuartos de final, aunque en la siguiente fecha visita al Alianza.ALINEACIONES:

PASAQUINA:



1. William Torres

20. Tony García

4. Carlos Arévalo

15. Ronaldo James

2. Raúl Guzmán

27. Alexander Ramírez

21. Wilbert Reyes

10. Kevin Sagastizado

6. Leston Paul

9. Luis Palacios

7. José Isidro Gutiérrez

FIRPO:



1. Herbert Hernández

3. Edgar Campos

23. Moisés Mejía

2. Félix Sánchez

5. Isaac Zelaya

24. Jonhy Ríos

12. José Barahona

21. Álvaro Lizama

20. Óscar Rodríguez

7. César González

9. Pierre Pluchino

SANTA TECLA 3-1 ÁGUILA (FINALIZADO)

#STCvsÁGU | Este es el 11 inicial que manda nuestro DT Osvaldo Escudero. ¡Vamos, Águila!⚫ pic.twitter.com/zepGb9Hqzc — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) 5 de noviembre de 2017

El juego en Las Delicias pintaba como uno de los más atractivos de la fecha, debido a que con el Águila volvía el técnico Osvaldo Escudero, ex entrenador de los tecleños.Y aunque hay cariño y admiración hacia "el Pichi" en suelo tecleño, eso no evitó que el equipo campeón nacional abriera el marcador temprano, a los 15 minutos.El primer tanto llegó por la vía penal. El árbitro pitó una mano de un zaguero aguilucho en un tiro de Kevin Ayala y luego llegó el paraguayo Lorenzo Frutos a poner el primer tanto, engañando completamente a Benji Villalobos.Con eso el Santa Tecla encontró la confianza y le pintó la cara nuevamente al cuadro emplumado. Juan Barahona, el zurdo de los tecleños, metió el 2-0 antes de los 20 minutos.En el complemento el Águila lució sin ideas para conseguir el descuento, por lo menos en cuanto a su departamento ofensivo se refiere.Eso permitió que el Santa Tecla también se relajara y poco a poco fue cediendo terreno al equipo emplumado, que se las arregló para ponerle emoción al juego a los 60 minutos.A los 60' llegó el descuento gracias a Richard Dixon, el defensor central panameño que tiene demandado al Águila por atrasos salariales . El zaguero se metió en el área para atacar y metió el 2-1.Con el descuento el Águila tomó un nuevo aire y se fue a buscar el segundo. James Cabezas estuvo cerca, pero el colombiano no andaba fino y perdonó demasiado.Fue entonces cuando el Santa Tecla volvió a tomar las riendas y manejó los tiempos. Llegó también la caballería y entre los cambios estuvo el de Bernardo Majano, que como siempre entró para marcar un golazo.El estadounidense - salvadoreño aprovechó los minutos y en los últimos diez minutos del partido puso el 3-1, para que el campeón pusiera distancia nuevamente en Las Delicias.Esa diana sirvió para poner el sello definitivo al partido. Los tecleños caminan sobrados a cuartos de final, mientras que el Águila cierra una semana negra con derrota y deudas salariales.ALINEACIONES:SANTA TECLA:Joel Almeida; Bryan Tamacas, Roberto Domínguez, Alex Mendoza, Juan Barahona; Kevin Ayala, William Canales, Aldair Rivera, Wanderson Silveira; Lorenzo Frutos y Ricardo Ferreira.ÁGUILA: