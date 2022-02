Alianza y Platense se vuelven a ver las caras tras la final del Apertura

Un mes y 25 días después, Alianza y Platense volverán a verse las caras en el fútbol salvadoreño luego de haber disputado la final del Apertura 2021 el pasado 19 de diciembre que terminó con el campeonato para los capitalinos.

Albos y viroleños chocarán este domingo en el ‘Coloso’ de Montserrat en uno de los juegos dominicales de la fecha 7 con el morbo del último antecedente entre ambas escuadras que definió un campeonato.

El equipo de Milton ‘Tigana’ Meléndez parece que de a poco va despertando en el certamen luego de una victoria ante Santa Tecla a mitad de semana que ya los subió a la mitad de la tabla.

“Un triunfo que llega para recuperar el camino perdido, en un juego donde tuvimos la capacidad de recuperarnos, no fue fácil, pero se demostró que el equipo sigue manteniendo la confianza para volver al lugar que se merece", comentó Iván Mancía, jugador de Alianza.

Por el otro lado, el cuadro de Memo Rivera todavía no conoce la victoria en el actual torneo luego de haber jugado seis encuentros. Platense suma cuatro empates y dos derrotas y es el único equipo que todavía no gana en el Clausura.

“Pienso que no ha sido el mejor comienzo porque el torneo pasado el equipo terminó bien y primero Dios que podamos conseguir nuestra primera victoria en la próxima jornada. El equipo dejó la vara muy alta el torneo pasado y nuestra meta sería no solo llegar a la final si no ganarla. Creo que cada miembro de este equipo tiene eso muy claro”, enfatizó el jugador de Platense, Irvin Herrera.

Los viroleños vienen de rescatar un empate en el Sergio Torres luego de empatar con Firpo en Usulután con un tanto del delantero colombiano Camilo Delgado en el último minuto del partido.

Hay que mencionar que tanto Alianza como Platense fueron de los últimos equipos en iniciar su pretemporada y en las primeras cuatro fechas, ambos junto con FAS, otro equipo que inició tarde la preparación, estuvieron en la parte baja de la tabla.

En el torneo anterior, la serie terminó siendo favorable para los capitalinos. En la segunda fecha, Platense y Alianza igualaron a dos en el estadio Toledo Valle. Para la segunda vuelta, los blancos golearon a los viroleños por 4 a 0. Sin lugar a duda el antecedente más cercano y el más destacado entre ambas escuadras fue la final que disputaron el pasado mes de diciembre dónde el equipo de ‘Tigana’ ganó por 2 a 1. En aquella tarde, el delantero colombiano Duvier Riascos anotó un doblete para los albos mientras que Víctor Landázuri puso el empate parcial para el equipo del departamento de La Paz.

Con seis fechas jugadas, a falta de un partido pendiente que tiene Alianza con FAS correspondiente a la jornada número 5, los albos son quintos con siete unidades mientras que Platense está en la onceava posición con cuatro puntos, los mismos que el sotanero Municipal Limeño.