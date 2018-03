Alianza y FAS ya están en semifinales

FAS 1-1 ÁGUILA (FINALIZADO)

El gol de Maldonado. FAS 1-0 Águila. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Dec 3, 2017 at 1:22pm PST

El fallo de Flores y la celebración de Coloca. FAS 1-0 Águila. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Dec 3, 2017 at 1:30pm PST

El gol de Víctor García. Águila está a un gol de ponerse delante en la serie. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Dec 3, 2017 at 2:15pm PST

Nuestros 11 jugadores que dejarán todo en la cancha para lograr el triunfo y clasificar a semifinales. ¡Vamos Águila�� #VueltaCuartosDeFinal pic.twitter.com/6e9IsOYxe7 — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) 3 de diciembre de 2017

ALIANZA 4-0 PASAQUINA (FINALIZADO)

Gol de Herbert Sosa. Alianza 2-0 Pasaquina. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Dec 3, 2017 at 1:47pm PST

Gol de Rodolfo Zelaya. Alianza 3-0 Pasaquina. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Dec 3, 2017 at 2:33pm PST

Alianza y FAS clasificaron hoy a semifinales del Apertura 2017 y precisamente se reencontrarán en la llave a partir del próximo miércoles.Los albos derrotaron de manera contundente al Pasaquina, con un 4-0. Pero los tigrillos sufrieron un poco para lograr su boleto ante el Águila, pues empataron 1-1 y solo accedieron a la siguiente etapa por su mejor posición en la tabla.Aquí podés leer los detalles de cada partido y ver los goles.Luego del empate sin goles en el estadio Barraza, el equipo tigrillo es favorito a lograr el boleto por cerrar en casa. Aquí podés leer toda la previa del partido, con detalles de lo que puede ocurrir esta tarde: " Un clásico para elegir semifinalista ".El ambiente en el Quiteño pintaba para un partido emocionante, con un buen marco de público y con los dos técnicos arriesgando.Lo mejor de todo fue que la emoción del gol no tardó en llegar y a los 11 minutos el árbitro Joel Aguilar Chicas pitó un penal a favor de los locales, que se convertiría en el 1-0.La figura fue Fernando Castillo, quien entró al área con pelota dominada y fue más rápido que Fredy Espinoza, defensor emplumado que llegó tarde a detenerlo y le puso zancadilla.William Maldonado pidió la pelota y segundos después marcó el primer gol, con un tiro al ángulo inferior derecho, engañando por completo al portero Benji Villalobos.Con esa diana el FAS tomó una ventaja importante, pues ahora el Águila estaba obligado a ganar por diferencia de dos goles y tendría que dejar espacios.Cinco minutos más tarde el Águila tuvo una oportunidad dorada para empatar, pero de manera increíble uno de sus jugadores más experimentados falló una pena máxima.A los 17 minutos, Marlon Trejo mostró picardía y se metió al área por la punta derecha, pero vio la pierna de Juan Carlos Moscoso en el camino y se trabó en ella, jugada que Aguilar Chicas decretó como penal.El encargado de patear el tiro sería Josué Odir Flores, pero el volante con pasado fasista lo tiró arriba de la portería que defendía Matías Coloca.Sobre lo último del primer tiempo el Águila estuvo cerca de recibir un segundo penal a favor. Fernando Castillo barrío fuerte sobre Santos Ortiz en el área y Joel Aguilar Chicas vio penal. Pero su asistente número dos, Leoncio Portillo, había levantado antes la banderola indicando fuera de lugar, así que el penal se invalidó.Parecía que la suerte estaba del lado tigrillo. Al Águila se le habían negado dos penales (uno fallado y el otro invalidado) y el cuadro tigrillo parecía sólido.Sin embargo, a los 50 minutos hubo un descuido tigrillo y el equipo de San Miguel se encontró con el tanto del empate.La jugada empezó por la izquierda, con un centro pasado de David Rugamas para Santos Ortiz; el "12" de los emplumados alcanzó la pelota y sacó un nuevo centro de primera, servicio con el cual logró conectar Víctor García y puso el 1-1.ÁGUILA:FAS:El Alianza pasa con un empate, pero luego del 0-0 en la ida los albos sienten la responsabilidad de conseguir un resultado de autoridad esta tarde, tomando en cuenta que fueron los líderes invictos de la fase regular. Leé lo que dijeron los jugadores aliancistas antes del partico, acá: " Lo que dice el Alianza antes de enfrentar al Pasaquina ".El técnico de los elefantes, Jorge "el Zarco" Rodríguez, optó hoy por hacer tres cambios en la alineación titular, respecto a la que ocupó en el partido de ida. Sentó a Luis Hinestroza para meter a Óscar Cerén como puntero por derecha. Por izquierda hizo lo mismo con Juan Carlos Portillo y mandó hoy a Alexánder Larín.El tercer cambio fue el ingreso de Hebert Sosa como enganche, aunque eso significó sentar a Gustavo Guerreño y dejar a Rodolfo Zelaya como único delantero, alimentado por Sosa y Larín a sus espaldas.Tal como sucedió en el primer partido, el Alianza dominó el arranque del partido y era amo y señor de la cancha, aunque no encontraba la manera de perforar el marco rival.No fue hasta la media hora del partido cuando los albos encontraron la llave, gracias en gran medida a un regalo de la zona baja de los visitantes.El portero Óscar Sánchez no se entendió bien con el central Raúl Guzmán y le mandó una pelota demasiado comprometida, misma que le ganó Marvin Monterroza y el volante de llegada solo tuvo que colocársela al meta pasaquinense para poner el 1-0.Con la desventaja el técnico Manuel Carranza movió rápido sus piezas y lanzó el primer cambio. Sacó al brasileño Jackson De Oliveira y puso al nacional Daniel Luna para meter más pierna en la media e intentar quitarle la posesión a los capitalinos.Sin embargo, su defensa seguía nerviosa y al 40' Raúl Guzmán otra vez se equivocó y cometió una falta en el área sobre Alexánder Larín, con lo que se pitó un penal a favor de los blancos.La pena máxima la cobró Herbert Sosa y puso el 2-0.La ventaja era cómoda para el Alianza en la segunda parte, pero el Pasaquina estaba dispuesto a dar la pelea y jugaría todas sus cartas en la segunda parte.Lo malo para el técnico Manuel Carranza y para su plantel fue que la zona baja siguió cometiendo muchos errores y demostró nervios en los minutos clave, como al 70', cuando Raúl González cometió una nueva falta en su área sobre Larín y el árbitro pitó otro penal para los albos.Los burros reclamaron airados la decisión, pero esta vez el réferi no cambió su parecer y Rodolfo Zelaya marcó el 3-0 al 71'.Tres minutos después, producto de la frustración, Carlos Arévalo se ganó la tarjeta roja directa por una faltota sobre Rodolfo Zelaya.Producto de esa entrada Jorge Rodríguez optó por proteger a Zelaya y mandó a Gustavo Guerreño, quien aprovechó los minutos y rápidamente se hizo presente en el marcador.El paraguayo aprovechó un nuevo atenimiento de la zaga pasaquinense, otra vez de Raúl González, y con una barrida alcanzó a puntear el balón y marcar el 4-0, a los 78'.Esos cuatro goles fueron suficientes para que el Alianza llegue sobrado a semifinales, donde enfrentará al ganador de la serie entre FAS y Águila.ALIANZA:PASAQUINA:25. Óscar Sánchez2. Raúl Guzmán23. Raúl González4. Carlos Arévalo20. Tony García7. Isidro Gutiérrez27. Alexánder Benítez6. Leston Paul8. Jackson De Oliveira10. Kevin Sagastizado9. Luis Palacios