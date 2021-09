Alianza y FAS, los más dominadores

Este fin de semana finaliza la primera vuelta del Apertura 2021, certamen que ha tenido a varios líderes a lo largo de diez fechas.



En total, tres han sido los equipos que han conseguido llegar a la cima de la tabla por lo menos en alguna ocasión durante todo el certamen.



Alianza empezó el apertura como líder de la tabla tras golear por 4-0 a Municipal Limeño, y podría finalizar la primera vuelta en la cima si vence a Jocoro, o si empata y FAS no consigue un triunfo ante Marte.



El conjunto paquidermo no logró mantener el liderato luego del arranque del torneo, y fue hasta seis jornadas después que consiguió regresar al primer lugar; desde entonces se ha posicionado en la punta por tres fechas consecutivas.



FAS, por su parte, se encuentra solamente un punto por debajo de los Albos. A lo largo del torneo, los dirigidos por Jorge “Zarco” Rodríguez han ocupado el primer lugar en cinco ocasiones; pero desde la jornada ocho no han logrado superar el segundo puesto.



Águila logró llegar a la cima de la tabla en la fecha 6; no obstante, fue la única vez en todo el torneo que logró llegar a la cima de la tabla.



En el otro extremo de la tabla, Municipal Limeño se ha apoderado del último lugar desde la fecha uno. La única ocasión en que no estuvo en el sótano fue en la fecha 2, cuando logró empatar con Firpo por la mínima y Jocoro cayó ante Once Deportivo por 3-4.



Desde la jornada 3 hasta la actualidad, el equipo cuchero se encuentra en el decimosegundo lugar; aunque empata con puntos con Isidro Metapán.



Si en la última fecha de la primera vuelta Limeño vence a Platense y Metapán cae o empata ante Chalatenango, los de La Unión podrían salir del último lugar.