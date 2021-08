Alianza y FAS llegan necesitados de una victoria en la jornada 6

El Apertura 2021 continúa y este miércoles se enfrentarán FAS y Alianza, en un duelo que no se repetía desde la final del torneo anterior que dejó como campeón al conjunto santaneco. Este será el partido número 250 entre ambas escuadras.



En esta ocasión, ambos equipos llegan al partido con golpes anímicos. Si bien, FAS es el actual líder del torneo, el cuadro asociado cayó en la jornada anterior ante Platense. No solamente perdió su invicto sino que lo hizo en su estadio, el Óscar Quiteño.



En palabras de su técnico, Jorge “Zarco” Rodríguez, el rival fue superior a ellos en el encuentro.



"Primero el rival hizo las cosas mejor que nosotros. Esas son cosas que tiene el fútbol, quizá estuvieron ellos más cerca de marcar el segundo que nosotros de empatar el partido uno a uno, por lo tanto esto no se termina aquí, hay que seguir adelante”, comentó el entrenador.



Aunque la diferencia fue mínima y el gol surgió por un error de la zaga de FAS, el resultado no sentó bien en el equipo, en especial tras su desempeño entre semana.



Antes del encuentro ante Platense, los Tigrillos perdieron ante el Forge de Canadá en la Liga CONCACAF, quedando eliminados de ese certamen.



El equipo santaneco quiere romper esta seguidilla de derrotas, y lo hará ante uno de sus máximos rivales de la Liga Mayor de Fútbol, el Alianza.



El cuadro capitalino no anda en su mejor momento, aunque empezó el torneo goleando al Municipal Limeño por 4-1, no ha conseguido una victoria en el certamen desde esa ocasión.



Los dirigidos por Milton “Tigana” Meléndez han empatado con Platense y Firpo, y obtuvieron una derrota ante Chalatenango de visita.



Alianza jugará el partido ante FAS más descansado, debido a que seis de sus jugadores fueron convocados para disputar un amistoso con la selección nacional el pasado fin de semana, provocando que el partido de los Albos ante el Once Deportivo correspondiente a la quinta fecha del torneo fuera reprogramado para el 10 de septiembre.



Hay que mencionar que en el plantel han habido múltiples lesionados en el transcurso del Apertura 2021, pero la mayoría de jugadores que han estado disponibles no han rendido a la altura de las exigencias del equipo.



Pero este partido es diferente, la rivalidad que tienen FAS y Alianza es bastante notoria, y las ganas de revancha del conjunto albo por la derrota en la final del Clausura 2021 motivará a los jugadores a buscar la victoria de local y conseguir ese impulso para, no solamente subir posiciones en la tabla, sino mejorar la situación anímica de sus aficionados.



En la serie histórica, FAS es el equipo que lleva la ventaja con 90 victorias, 82 empates y 78 derrotas ante el conjunto paquidermo; sin embargo, Alianza ha ganado más partidos desde el Apertura 2016.



Desde ese torneo hasta la fecha, ambos equipos se han cruzado en 23 ocasiones, y los Albos han obtenido siete victorias, 12 empates y cuatro derrotas.

FICHA DEL JUEGO



Juego: Alianza vrs FAS



Estadio: Cuscatlán



Hora: 7:15 de la noche



Árbitro: por anunciar



Precios: $5, $6, $10, $15 y $18