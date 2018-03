Alianza y Águila ya tienen rivales en Liga CONCACAF

Con un alivio previo para los equipos salvadoreños se realizó este miércoles el sorteo de la Liga CONCACAF, el nuevo campeonato de la confederación en el que se dará un cupo a la Liga de Campeones. El Alianza jugará contra el Platense de Honduras, mientras que el Águila encarará al Real Estelí, de Nicaragua.Ninguno de los dos clubes nacionales se verá las caras en las etapas previas de la final de este campeonato, sino que hasta un eventual último juego, donde se disputará el trofeo.Sin embargo, para el club aliancista, en el papel, las cosas se ven desde una mejor perspectiva, ya que cerrará su serie como local y abrirá en suelo catracho. Además, en caso de avanzar a los cuartos, enfrentará al ganador del duelo más parejo, el Alajuelense tico o el Olimpia de Honduras.Mientras que el Águila tiene un camino a la inversa ya que abrirá su serie con el Estelí en El Salvador, y en caso de avanzar encarará al Árabe Unido panameño o al Central triniteño.Los encargados del sorteo, realizado en Miami, fueron los jugadores internacionales Omar Daley (exseleccionado de Jamaica) y el ariete Álvaro Saborío (exintegrante del Saprissa costarricense).El campeonato Liga CONCACAF arranca en agosto y concluirá en octubre. El ganador obtendrá el único cupo para la Liga de Campeones de CONCACAF, certamen en el que está clasificado el Santa Tecla, bicampeón nacional.Así quedaron las series:San Juan (Trinidad y Tobago) vs Santos de Guápiles (Costa Rica)Honduras Progreso (Honduras) vs Chorrillo FC (Panamá)Arabe Unido (Panamá) vs Central (Trinidad y Tobago)Real Estelí (Nicaragua) vs Águila (El Salvador)Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) vs Olimpia (Honduras)Alianza (El Salvador) vs Platense (Honduras)Plaza Amador (Panamá) vs Portmore United (Jamaica)Belmopan (Belice) vs Walter Ferreti (Nicaragua)