Alianza y Águila arrancan su andar en Liga CONCACAF

La CONCACAF dispuso, a partir de la temporada 2017-2018, un nuevo formato del torneo a nivel de clubes más importante de la región y por ello Alianza y Águila tendrán que arrancar este miércoles su participación en la Liga CONCACAF, un paso previo para llegar a Liga de Campeones.A diferencia de las ediciones pasadas, el torneo regional albergará un total de 31 equipos. De acuerdo con CONCACAF, con la ampliación de clubes se pretende aumentar el nivel competitivo y la relevancia de cada encuentro."Es un paso importante en los esfuerzos de la confederación para incluir mayor representación de las asociaciones miembros", afirmó Victor Montagliani, presidente de la CONCACAF.A partir de la edición 2017-2018, el torneo constará de dos fases. La primera de ellas incluirá a los equipos que se ubican en el segundo y tercer puesto en la clasificación de las ligas de El Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá; los mejores dos equipos de Nicaragua; el campeón de Belice; y el subcampeón, tercer y cuarto lugar del Campeonato de Clubes del Caribe.Los 16 equipos son ubicados en ocho series que se disputan a partidos de ida y vuelta. El ganador, que se determina tras la realización de cuartos, semis y la final. El campeón se clasifica a la segunda fase del torneo.Según comentó Montagliani, la nueva estructura de la competición permitirá un calendario menos congestionado para los clubes participantes."El continuo crecimiento de la competición de clubes en CONCACAF es representativo del fortalecimiento del deporte en toda la región”, subrayó.La última etapa se desarrollará entre febrero y mayo del próximo año e involucrará a los 15 equipos mejor posicionados de la región. En dicha instancia ya se encuentran el Tigres, Chivas, América y Xolos, de México; Seattle Sounders, Dallas, New York Red Bulls y Colorado Rapids, de Estados Unidos, Saprisa y Herediano, de Costa Rica; Motagua de Honduras; Tauro de Panamá; Cibao de República Dominicana (ganador del Campeonato de Clubes del Caribe 2017); Santa Tecla de El Salvador; y el Totonto, de Canadá.El ganador de la Liga de Campeones de la CONCACAF definirá al campeón de la confederación y obtendrá una plaza al Mundial de Clubes organizado por FIFA.Águila vs Real EstelíHora: 6:00 de la tardeEstadio: Cuscatlán (San Salvador)Precios: 5, 10 y 15 dólaresPor TV: Canal 12 (en vivo)Platense vs AlianzaHora: 8:00 de la nocheEstadio: Excélsior (Puerto Cortés, Honduras)Precios: 80, 150, 200, 250 y 500 lempirasPor TV: Canal 12 (en vivo)