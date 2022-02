Alianza visita a un Limeño urgido de puntos

Municipal Limeño y Alianza chocarán este domingo en el estadio Ramón Flores Berríos correspondiente a la octava fecha del torneo Clausura.

Albos y cucheros viven momentos diferentes en el campeonato, sin embargo, ambos equipos están urgidos de puntos para encaminarse en el torneo. El campeón volvió a ganar pero todavía no alcanza el podio de la tabla general mientras que el equipo de Carlos Romero sigue en la parte baja de la acumulada en el puesto de descenso.

Hay que mencionar que, Alianza visitará una cancha dónde le ha ido bien en los últimos años desde que Municipal Limeño ascendió a la liga mayor nuevamente. Seis victorias, tres empates y una derrota son los números de los albos cuando visitan el Flores Berríos desde el Apertura 2016.

A pesar de la paternidad blanca, hay que remarcar que el equipo que dirige Milton ‘Tigana’ Meléndez no podrá contar con algunos elementos debido a sanciones y lesiones y tendrá que rearmar el ataque de Alianza. Rodolfo Zelaya, Franco Arizala, Jonathan Jiménez y Juan Carlos Portillo no estarán presentes en el juego ante los santarroseños.

“Hay algunos jugadores que se vienen recuperando y otros que no estarán el domingo. Lo de Jonathan está confirmado. A Fito le vendrá bien este espacio para trabajar y mejorar más y estará para la seguidilla de partidos. A Franco (Arizala) lo evaluaremos un día antes para ver si puede ver minutos y lo de Juan Carlos (Portillo) todavía está pendiente”, explicó Milton Meléndez, técnico de Alianza.

Hay que recordar que Alianza no empezó de la mejor manera la defensa de su título y que actualmente está ubicado en el quinto lugar con 10 unidades y un partido pendiente ante FAS.

“Hay que tener consciencia que no estamos donde queremos. No estoy contento en el lugar que estamos. Alianza tiene que estar peleando los primeros puestos y no estamos ni en primero, segundo o tercer lugar”, comentó el entrenador albo.

Por el otro lado, aparece un Municipal Limeño que necesita sumar de a tres para recortar ventaja con el Metapán en la tabla acumulada. Los cucheros vienen de empatar ante Santa Tecla en Las Delicias en un encuentro dónde Nicolás Muñoz convirtió de penal y llegó a la cifra de 301 goles igualando el récord centroamericano de Juan Carlos Plata.

��| Cuarteta arbitral para el juego en Santa Rosa de Lima.����#AlianzaFC ��️ pic.twitter.com/o4DxJMAJjZ — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) February 20, 2022

"Más que anotar un gol fue lo que nos da, nos dio un valioso punto para esta instancia en la que estamos, al final, gol es gol, siempre lo he dicho, me voy contento porque lo pude anotar, no era una situación fácil, estábamos en los últimos minutos, sabíamos los que nos estábamos jugando y bueno, gracias a Dios pudimos anotarlo, aunque Joel (Almeida) estuvo a punto de atajarlo , pero siempre he confiado en mi potencia al patearlos y bueno, logré superarlo para anotar", aseguró el delantero de Limeño.

Los cucheros solo han conseguido una victoria en el certamen y fue precisamente ante el último lugar de la tabla Platense en la fecha 2. A partir de ahí suman dos empates y cuatro derrotas.