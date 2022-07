Alianza viaja a Nueva York a enfrentar al Comunicaciones de Guatemala 

El campeón nacional, Alianza, se prepara para enfrentar al Comunicaciones de Guatemala en un partido amistoso que se celebrará este próximo viernes 8 de junio en Nueva York, Estados Unidos. Este duelo sirve como preparación para los paquidermos de cara al Apertura 2022.

El técnico, Adonay Martínez, habló en conferencia de prensa sobre cómo se siente de debutar con los albos en este partido. “La verdad que motivado por este debut, la primera vez no se olvida y para mi quedará muy marcado. Primero Dios hagamos un gran partido y desarrollemos un buen nivel de juego que eso es lo que esperamos”.

El estratega habló sobre el itinerario que el club tendrá desde su salida de El Salvador hasta su regreso al país. El equipo viajará este próximo miércoles a las siete de la noche. Un miembro del equipo confirmó que Michell Mercado, Camilo Delgado y Sergio Sibrián no viajarán con el equipo debido a problemas con la cita para sacar su visa.

“Nosotros nos vamos a las siete de la noche y llegamos a las dos de la mañana el jueves, esperamos estar en el hotel a las tres. Descansamos y entrenamos ese día por la tarde. El viernes tenemos una activación en la mañana, jugamos en la noche y esperamos venir el domingo en la mañana porque salimos a la media noche”, mencionó.

Martínez habló acerca de Harold Osorio y su viaje al Chicago Fire de la MLS con la posibilidad de una compra del jugador para militar en el fútbol estadounidense.

“Harold tiene la capacidad de quedarse y jugar en la MLS. Siempre he dicho que es un jugador de proyección, ojalá él ponga todo de su parte y podamos contar con un jugador más así como están Darwin Cerén y los demás que están en MLS o USL”, agregó.

El nuevo refuerzo de Alianza, Víctor Landazuri, que proviene de Platense, habló acerca de cómo se ha sentido en el club y el recibimiento del plantel.

“La verdad me he acoplado muy bien, los compañeros y el cuerpo técnico me han recibido muy bien. Ojalá podamos tener un buen partido ante Comunicaciones que nos de una motivación para el torneo. Motiva salir del país y jugar un partido de ese peso y esperamos que pueda hacer las cosas bien y marcar la diferencia que es por lo que me trajeron acá”, comentó.