Alianza venció sin inconvenientes al Once Deportivo

El Alianza tiene muchas maneras de ganar. En Ahuachapán, lució el atuendo más práctico que consiste en pegar en el momento clave y nada más. Los albos no tuvieron un juego brillante pero se llevan los tres puntos merced a un gran gol de Emerson Mauricio y otro tanto de Nelson Bonilla que dejó en blanco a un Once Deportivo de mucho coraje pero con la mirada nublada.

El equipo paquidermo quería sacudirse la mala impresión tras el revés del pasado fin de semana y se enfrentó ante un equipo ahuachapaneco que hace mucho tiempo hace un trabajo sobrio sin que la pegada le acompañe. Por ello, ante el peor escenario de no tener la pelota, lució el overol de las individuales. El resultado les da el boleto a los cuartos de final.

Los fronterizos no especularon. Salieron desde el primer instante buscando el marco rival y estuvieron en el alambre al borde del área de Mario González. No obstante, de buenas intenciones no vive el fútbol y la falta de ideas sobre la zona de definición le pasaron factura. Al final, ni aprovecharon el jugador más por la expulsión de Romero y fue presa también de sus limitaciones y complican sus aspiraciones de clasificar.

Adonai Martínez hizo ajustes en su equipo y mantuvo a Alexis Renderos por la banda izquierda. Arriba mandó a Juan Carlos Portillo, Víctor Landazuri y Emerson Mauricio, quien fue la principal novedad en los paquidermos.

Apenas a los 10 segundos y el Tanque tuvo su primera llegada. Un balón filtrado para Bryan Paz que sorprendió a la zaga blanca dejó en buena posición al ariete de Ahuachapán. Sin embargo, no se tuvo fe y le pegó muy débil y de fácil trayectoria para Mario González.

Los fronterizos tomaron confianza y cortaron circuitos del juego paquidermo. "Chiqui" Díaz y Chigüila eran los pulmones para robar balones y buscar transiciones rápidas. Barahona era el elemento clave en la zona media para dotar de balones y crear los desajustes en la zaga blanca que buscaban los de casa aprovechar. Pero no tenían precisión.

Y cuando los albos no tenían claridad, llegó el primer tanto para ellos. Juan Carlos Portillo aprovechó un mal rechazo de la zaga, controló y mandó un centro para el cabezazo sutil de Emerson Mauricio a los diez minutos para el 0-1. Un buen gol para despejar el panorama a favor de la visita.

Los albos no eran claros dominadores, pero sabían cómo mover sus piezas con un par de combinaciones. Sobre el 17' un balón filtrado a Landazuri ganó las espaldas de los zagueros pero llegó el meta Dautt por el balón y lo derribó, a lo que el plantel reclamó penalti pero el juez Filiberto Martínez dijo "juegue".

El Once Deportivo tenía lo suyo. Con combinaciones entre Paz, Barahona, Cartagena y Díaz rompían las líneas del rival pero les faltaba ese último toque para asegurar el marcador. En una de esas aproximaciones, Paz llegó exigido ante González y quiso ceder a Josué Rivera, pero conectó muy suave. Sobre el 25' fue tras una pared que le dejó en buena posición pero no le pegó con comodidad.

Los locales hacían el gasto, pero el Alianza tenía las más claras. Después del gol los paquidermos no se asomaron sobre la cabaña de Dautt hasta el minuto 38 tras una gran jugada de "Cabrita". Dio un balón retrasado dentro del área y dejó todo el panorama para Renderos, que llegó solo. Pero el lateral zurdo la mandó a un costado.

El Once Deportivo tenía la pelota pero no la claridad. Acumulaba elementos en la zona del rival pero le costaba llegar con contundencia. En cambio, el Alianza lució complicado en la rotación del balón y contó con pocas oportunidades, pero fue certero en y eso hizo la diferencia en la primera mitad.

En el complemento, el Alianza se pegó un tiro en el pie con la expulsión por doble amonestación de Henry Romero. El zaguero llegó con todo para arrollar a un elemento fronterizo y vio la roja al 54'. Era la ocasión perfecta para animarse un poco más y buscar el empate de parte de los locales.

Para enderezar la zaga, Adonai mandó a Jonathan Jiménez por el lateral zurdo y puso a Renderos de central. En respuesta, Rodolfo Góchez mandó a Javier Bolaños para buscar ese desequilibrio que le faltaba al equipo y tratar de mejorar la precisión de los pases que tantos fallos tuvo en el segundo tiempo.

Sin embargo, al Tanque se le acabó el combustible. Ya no tenía la intensidad de la primera mitad y los errores en el traslado del balón hicieron que el hombre más apenas se notara. Los de Ahuachapán cierran otro partido con la impresión que pudieron sacar una mejor tajada.

Los albos incorporaron a Bonilla, Mercado y Tamacas sobre el cierre y Bonilla firmó el segundo. Fue en su primera jugada en la que conectó con Mercado y ante la salida de Dautt, se la colocó abajo para poner el 0-2.

Ya en el descuento, un penalti para los fronterizos. Bryan Paz lo cobró y González lo atajó.