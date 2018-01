Alianza va tras marcas de Firpo del 90 y FAS del 70

Tras consagrase campeón invicto del Apertura 2017, Alianza sigue pintando sobre el césped su buen fútbol y realizando históricos logros que lo catalogan como uno de los mejores equipos de la máxima categoría del balompié salvadoreño.

Luego de agenciarse ayer por la noche los tres puntos en condición de visitante ante el Metápan, en la jornada 2 del Clausura 2018, el conjunto capitalino abrió una página más a su libro y estampó un histórico logro tras ganar su partido número 29 de forma consecutiva.

Con el gane conseguido ante los jaguares en el "Calero" Suárez, el cuadro aliancista tiene la tercera mejor racha de partidos al hilo sin perder en la historia del fútbol salvadoreño.

El FAS lo consiguió entre el final del torneo de 1977 y el de 1978, dejando la cifra en 33 partidos sin perder. Mientras que el Firpo, está en la segunda posición luego de ganar 31 partidos seguidos entre los años 1990 y 1991.

Después de consagrarse como único campeón invicto de la historia del fútbol salvadoreño, el reto de los pupilos del "Zarco" Rodríguez es superar a estos dos equipos en este torneo Clausura 2018.

A continuación, los próximos cinco partidos del Alianza para intentar superar los 33 partidos sin perder del FAS de los 70:

Jornada 3: Alianza vs. Sonsonate

Jornada 4: Águila vs. Alianza

Jornada 5: Alianza vs. Audaz

Jornada 6: FAS vs. Alianza

Jornada 7: Alianza vs. Pasaquina