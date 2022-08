Alianza va por el primer round en Belice

Alianza y Verdes abren el telón de los octavos de final del torneo regional este miércoles en Belmopán.

El bicampeón saltará en escena en Liga CONCACAF como único representante del fútbol salvadoreño tras las eliminaciones de Platense y Águila en la fase previa del torneo.

El encuentro se llevará a cabo en el FFB Field a las 8pm, un estadio que no trae buenos recuerdos para el fútbol salvadoreño. Hay que recordar que en abril, la selección sub-19 que dirigió Gerson Pérez cayó 5-4 en la final del torneo UNCAF frente a Costa Rica con unos 30 minutos para el olvido en la etapa complementaria mientras que hace un mes Platense no pudo conseguir la victoria ante Verdes por la fase preliminar del certamen regional.

Volviendo al cuadro de Alianza, los dirigidos por Adonai Martínez jugarán su cuarta edición de Liga CONCACAF de manera consecutiva y la quinta desde su creación en 2017. El bicampeón del fútbol salvadoreño llega como favorito para llevarse la serie aunque la sorpresiva eliminación de Platense a manos del equipo beliceño más el parón del torneo Apertura 2022 por la crisis federativa, deja dudas para la serie entre equipos centroamericanos.

"No es malo soñar, comenzamos una ruta que será difícil, sabemos de todo lo que no ha sucedido, que no tenemos liga, pero tenemos ese campeonato que lo tenemos que tomar a bien, con mucha ilusión de hacer historia, por esta institución que se merece mucho", dijo el técnico de Alianza Adonay Martínez.

Desde que Adonai está en el banquillo capitalino, Alianza solo disputó un partido del torneo Apertura y fue la victoria ante Firpo previo a la suspensión del certamen. A partir de ese momento, el cuadro paquidermo ha disputado encuentros amistosos, algunos ante equipos de primera división cómo FAS, Chalatenango y el último encuentro ante Santa Tecla.

Cabe mencionar que el estratega nacional está viviendo su primera etapa como técnico de Alianza aunque ya dirigió a los albos desde la cancha en Liga CONCACAF. Hace un año, el cuadro paquidermo tuvo que medirse al Comunicaciones en los octavos de final y Adonai estuvo al mando en el juego de vuelta ya que el entrenador de aquel momento Milton “Tigana” Meléndez estuvo ausente por problemas de salud.

Hay que recordar que Alianza ya logró alcanzar las semifinales de dicho torneo, sin embargo, en las últimas ediciones, el cuadro albo se ha quedado a las primeras de cambio ante rivales como Motagua y Comunicaciones.

Por el otro lado llega un equipo de Verdes que busca seguir dando la sorpresa en el certamen regional tras eliminar al Platense de Zacatecoluca en la fase preliminar. “Sabemos que es una oportunidad para Belice de demostrar el nivel, puede que no sea alto pero tiene jugadores que pueden dar un salto de calidad. Mejor escaparate que enfrentar a Alianza no hay ninguno”, comentó el entrenador de Verdes David Pérez.