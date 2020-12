Alianza, tras la derrota: "Un despiste nos causó el gol"

En el marco de la séptima jornada de la segunda fase, Alianza cayó en el Polideportivo Tierra de Fuego ante Jocoro con un gol de Roberto Carlos Sol.



"Partido muy difícil en un campo complicado, incluso Jocoro acá no ha perdido. Un despiste al borde del descanso nos costó el gol pero aún así nosotros generamos ocasiones en la segunda parte. Ahora toca pensar en el partido del sábado con Aguila y lograr el primer puesto nuevamente", dijo Cortés.



El cuadro capitalino mostró un onces alternativo con muchos cambios debido a lesiones y jugadores al límite con la tarjetas amarillas. Debido a esto, jugadores como Clavel, Jacobo, Oscar Rodríguez, Freitas y Landaverde fueron titulares ante los fogoneros.



"Tenemos algunos jugadores con molestias, algunos lesionados, otros con muchos minutos encima. Tenemos un plantel amplio, jugadores que nos pueden dar los tres puntos, lastimosamente no se pudo y tenemos más responsabilidad para el sábado de sacar los tres puntos", detalló Juan.



A pesar de la derrota, los capitalinos generaron muchas ocasiones de gol sobre el final del partido, sin embargo, los atacantes no estuvieron finos a la hora de definir.



"Era un partido de empate en realidad, ellos generaron dos situaciones en la primera parte. Ya en la segunda parte nosotros por empuje generamos ocasiones, pero como siempre se dice, esto no es de merecer sino de hacer. Ellos estuvieron acertados y nosotros no tuvimos esa pizca de fortuna pero bueno nosotros ya estamos pensando en el futuro que es Aguila y ganar esos tres puntos.