Alianza todavía no supera el récord del Isidro Metapán

El Alianza deberá ganar o empatar los tres partidos que le restan en la fase regular del torneo Apertura 2017 y no perder al menos hasta el partido de vuelta de semifinales (si llega a esa instancia) para superar el récord de imbatibilidad que actualmente está en manos del Isidro Metapán.Los albos suman 19 fechas sin conocer la derrota en el actual torneo, con 12 triunfos y siete empates. En tanto, los occidentales del Metapán tienen la actual marca de 24 juegos sin perder, registro que consiguió entre el torneo Apertura 2011 y el Clausura 2012.El equipo metapaneco se mantuvo sin perder desde la jornada 16 del Apertura 2011 hasta la 18 del Clausura 2012. El 22 de abril de 2012, FAS lo derrotó con marcador de 2-0. El equipo terminó en primer lugar ese torneo, pero a pesar de ello no fue el campeón. En la final cayó con marcador de 2-1 contra el Águila.Los albos pueden cerrar la fase regular con marca de 22 juegos invicto y superar a los pupilos del técnico Edwin Portillo en la siguiente ronda, en semifinales.Tanto el técnico de los albos del Alianza, Jorge "el Zarco" Rodríguez, como los jugadores han dicho que más allá de la marca que llevan hasta el momento, lo que quieren es llegar a la final y ganar el título."Todo está bien, pero si no se logra llegar a la final, el próximo 17 de diciembre, y si no se gana esa final no se habrá cumplido el objetivo de este equipo", destacó Rodríguez.Al Alianza le falta enfrentar en fase regular los siguientes partidos:JORNADA 20 Limeño vs AlianzaJORNADA 21 FAS vs AlianzaJORNADA 22 Alianza vs Águila