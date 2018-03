Alianza todavía debe esperar por Rodolfo Zelaya

El Alianza anunció hoy en su Twitter que Rodolfo Zelaya "ha vuelto" y publicó fotos del jugador en el entreno matutino de esta martes en el estadio Cuscatlán.Y aunque la alegría de los aficionados aliancistas por ver de nuevo a Zelaya en un partido no se hizo esperar, el gerente del equipo los paró en seco y aseguró que el regreso de Fito a los entrenos no significa que podrá jugar pronto.Edwin Abarca informó que el delantero aún no está al cien por cien. "Aún le falta. Mañana (miércoles) tiene una evalación del médico para ver cómo va, pero aún le falta", declaró el gerente.Se esperaba que Zelaya regresara en el partido contra Isidro Metapán, luego de pagar los tres partidos de suspensión que le cayeron en la final del Clausura 2017, pero el atacante sufrió una rotura fibrilar después de la serie contra Olimpia en Liga CONCACAF y eso demoró su debut en el torneo local.El Alianza juega este jueves contra Municipal Limeño a las 7:30 de la noche, en el estadio Cuscatlán, pero Zelaya tampoco podrá estar. Por el momento su puesto lo ocupa el uruguayo Gustavo Guerreño.