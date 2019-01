Alianza tendrá variantes para enfrentar hoy al Águila

En Alianza la exigencia es constante y su técnico, Jorge Rodríguez, adviritó que habrá algunas rotaciones en el once inicial que presentará contra Águila, esta noche, en el estadio Cuscatlán.

Esto se debe, en parte, al rendimiento que tuvo el equipo contra FAS en la fecha anterior, con el cual no quedó conforme.

"Tenemos que estar bien. Cuando llega el día del partido hay que demostrarlo, los jugadores deben rendirle al Alianza. Tenemos que estar concientes del compromiso que tenemos, de salir a ganar. No siempre juegas bien, pero también los rivales hacen sus partidos. Es importante darte cuenta que no te puedes relajar en una competencia. Ante FAS, Águila y Santa Tecla son partidos donde el jugador debe demostrar calidad y carácter", señaló Rodríguez.

"El que mejor rinda va a jugar. Yo veo el rendimiento de ellos en la cancha, es fácil echarle la responsabilidad al jugador pero la tenemos todos y hay otros que no están jugando".

Una de las variantes que presentará sería el defensor central Mario Jacobo, quien sustituyó a Iván Mancía, debido a un corte en la cabeza.

El Flaco pudo entrenar con normalidad, pero Jacobo se ganó la confianza para apoyar en la zaga. De otros no dio pistas.

Ante la consulta si tendrá más minutos el uruguayo Diego Benítez, quien jugó contra Limeño, respondió: "al final el fútbol es de rendimientos, es muy pronto para darse cuenta porque no todos los jugadores tienen la misma evolución. Variantes habrá, de cara a que no tuvimos un buen partido ante FAS, el equipo no rindió como nosotros esperábamos y esto es una competencia y ninguno tiene su lugar asegurado".