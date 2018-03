Alianza tendrá un portero extranjero

Después de no llegar a un acuerdo por el fichaje del portero nacional Benji Villalobos, el presidente del Alianza, Lisandro Pohl, aseguró que ya hay un acuerdo para traer a un cancerbero uruguayo que haga competencia a Óscar Arroyo en la titularidad del plantel albo."La otra semana vamos a anunciar el nombre del nuevo portero. Todavía no lo hemos hecho porque recién mañana jueves le vamos a mandar el precontrato. Es un portero que juega rapido, que tiene un carácter fuerte. Las referencias que tenemos de él son bastante buenas. Darío Ferreira lo conoce y nos ha hablado bien de él. Hay un agente que me lo ha recomendado. Lo hemos visto en videos", apuntó Pohl.Lo que quedará pendiente en Alianza es la definición del tercer portero. "Estamos evaluando si seguir con Rafael Fuentes en lo que crece uno de los muchachos de la reserva o buscar a otro. Pero esa decisión no la vamos a tomar ahorita", apuntó el directivo del conjunto blanco.Sobre la posible llegada de Benji Villalobos, el titular de la dirigencia blanca salió al paso de las declaraciones que el cancerbero emplumado ofreció esta mañana "Se veía que la directiva de Águila no iba a querer (negociar su fichaje). Lo que no me ha gustado es que está diciendo que nunca nos llamó. Todo esto lo originó él desde un principio. No me parece correcto de parte de Benji, que no asuma sus responsabilidades", apuntó el directivo albo.