Alianza tendrá dos bajas ante el Santa Tecla

El Alianza prácticamente descartó ya a dos jugadores para el partido de este miércoles ante el Santa Tecla. Se trata de David Díaz y Juan Carlos Portillo, quienes arrancaron los trabajos de esta semana entrenando por separado, ya que resentian molestias leves, pero lo suficiente para dejarlos fuera de la cancha.En el caso de Portillo, se debe a una sobrecarga muscular un su pierna derecha, luego de haber hecho un esfuezo en el partido que sostuvieron el pasado sábado ante el Comalapa, de la segunda división.El entrenador Jorge "el Zarco" Rodríguez manifestó que las lesiones de estos dos jugadores no son de gravedad, pero confirmó que no podrá contar con ellos para el encuentro del miércoles."Lo de Portillo y David Díaz no es algo de gravedad. Resienten molestias que no le permitieron estar en el entreno de hoy, pero ninguno de los dos va a a jugar el miércoles. Yo pienso que al jugador es mejor darle descanso dos o tres días y tenerlo para el domingo, no esforzarlo en estos momentos", declaró.Rodríguez quiere evitar una lesión mayor. "Una contractura se puede convertir en un desgarro; entonces ya no serán tres días, sino que 20, por lo que mejor nos aseguramos para contar con ellos contra Chalatenango", expuso el estratega.Díaz confirmó que su lesión no le permitirá estar ante los tecleños, ya que le dieron por lo menos un semana de baja."Recibí un golpe en el tobillo el sábado que tuvimos el partido amistoso, me dijeron que es un esguince grado dos, solo me toca recuperarme, no creo jugar contra Santa Tecla porque me dijeron que sería una semana en la que me voy a tratar en recuperarme, el kinesiólogo me dice que depende del cuido podría estar en el partido del domingo", expresó el delantero.De igual forma, Juan Carlos Portillo dijo que esperaría los exámenes para saber a ciencia cierta su diagnóstico."Después del amistoso del pasado sábado sentí una molestia en el posterior derecho, por eso no puedo entrenar, ahora solo estoy esperando a que me den la resolución en la clínica, y esperar ver que determina el doctor. Si estoy en capacidad de jugar, no puedo adelantar algo sin saber que dice el médico. Espero que no sea tan grave", expresó el volante.