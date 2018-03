Alianza también hizo una oferta a Rodolfo Zelaya para renovarle

Óscar Amaya, directivo del Alianza, salió al paso de las declaraciones de Pedro Arieta Vega, presidente corporativo de Águila, quien declaró que el delantero nacional Rodolfo Zelaya tiene deseos de jugar en las filas emplumadas a partir del próximo torneo.

Amaya indicó que ya se le hizo una oferta al atacante para que se quede en las filas de la representación capitalina.

"Es cierto que el doctor Arieta le ha llamado a Rodolfo, pero lo que no es cierto es que Zelaya haya expresado que quiera jugar en Águila. Zelaya ya tiene una oferta de parte del Alianza y solo va a esperar si le sale una oferta del extranjero en estos días. Si no, estará firmando con nosotros. En el extranjero él no tiene nada en concreto, pero va a esperar. Si no es así, en esta semana, estaría firmando", apuntó.

"Él sabe que en el único equipo que va a jugar en El Salvador es Alianza", apuntó Amaya.

Esta tarde Zelaya podría reunirse con el presidente albo, Lisandro Pohl, para buscar un acuerdo en este tema.