Alianza sorprende con su primera alineación titular del Apertura 2017

El Apertura 2017 arranca esta tarde para el Alianza, con su partido ante el Dragón en el Cuscatlán, y el técnico Jorge "el Zarco" Rodríguez debutará con un once titular lleno de novedades.

Del equipo que disputó la final del Apertura 2017, hace dos meses, solo saltan hoy como titulares dos jugadores: Luis Hinestroza y Alexánder Larín. Junto a ellos salen también como titulares Herbert Sosa y Gustavo Guerreño, que también vieron acción en la final, pero llegando desde el banquillo.

El resto de elementos, siete en total, son recién llegados al equipo y sorprende además que hoy sale con el gafete de capitán el mediocampista Marvin Monterroza, ex jugador del Isidro Metapán, mientras que Herbert Sosa es el sub capitán.

Los elementos nuevos son: el portero uruguayo Víctor García, debutante en el fútbol salvadoreño; la linea defensiva es inédita, con Rudy Clavez (ex Metapán), como lateral derecho, y Jonathan Jiménez (ex FAS) en el carril izquierdo, más la dupla de centrales compuesta por Iván Mancía (ex Santa Tecla) y Henry Romero (ex Águila).

En el mediocampo debuta con la camisa alba el contención Narciso Orellana (ex Metapán), acompañado por Monterroza, Hinestroza y Larín. Como delantero está Gustavo Guerreño.