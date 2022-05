Alianza solo piensa en la remontada ante Platense

Alianza se reportó listo para encarar el juego de vuelta de la semifinal ante Platense, el cual se va a llevar a cabo este domingo por la tarde en el Cuscatlán.



El cuadro capitalino tendrá la dura tarea de remontar la desventaja tras el gol de Steve Alfaro para el equipo viroleño, situación que Alianza no vive desde el 2016 cuando cayó en la ida de semis ante Águila.



El campeón nuevamente sufrió en la pelota parada pero confían que para el juego de vuelta puedan imponer su estilo en el césped del Cuscatlán.



"Estamos acostumbrados a esta clase de presiones y hay que demostrarlo dentro de la cancha. Esperamos conseguir el pase a la final", dijo Michell Mercado.



Por su parte, uno de los jugadores que ingresó en la etapa complementaria del choque de ida como Alexis Renderos habló acerca del polémico gol de Platense y mandó un mensaje de motivación a la afición capitalina para el partido del domingo



"Crean en la remontada, crean en el equipo porque somos capaces de darle la vuelta a la serie. Ellos nos pegaron a balón parado con un gol en posición adelantada pero estamos trabajando para contrarrestar eso", comentó el defensa de Alianza.



Hay que mencionar que en el juego que los albos disputaron en Zacatecoluca no contaron con algunos elementos por un proceso gripal que afectó al equipo, sin embargo, se espera que el equipo que dirige Milton "Tigana" Meléndez cuente con varias piezas para el juego definitorio.



"El equipo está trabajando junto salvo el caso del proceso gripal pero eso no es algo fuera de lo común. Hoy se incorporaron algunos elementos y mañana esperamos tener al grupo completo para la última práctica", dijo el preparador físico Mario Villatoro.



Cabe destacar que la última vez que Alianza se sobrepuso a un marcador adverso tras el juego de ida fue en las semifinales de 2010 cuando cayeron en la ida ante Firpo pero la victoria en Usulután en el choque de vuelta les dio el pase a la final.