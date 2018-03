Alianza sigue sin ganar en el Quiteño; Águila se mete a cuartos de final

FAS 1-1 ALIANZA

Gol anulado a Stradella ¿Estaba en posición adelantada? A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Nov 19, 2017 at 1:37pm PST

¡El gol de Rodolfo Zelaya! FAS 0-1 Alianza. #Alianza #FAS #LMF A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Nov 19, 2017 at 2:30pm PST

ÁGUILA 2-1 LIMEÑO

#ÁGUvsLIM | Este el XI que elige nuestro DT Osvaldo Escudero y que dejarán todo en la cancha para lograr los tres puntos. ¡Vamos, Águila!⚫ pic.twitter.com/v7jFldH84I — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) 19 de noviembre de 2017

SONSONATE 3-2 AUDAZ

La jornada 21 del Apertura 2017 se disputó hoy completa, con los seis juegos a la misma hora, tal como indican las bases de competencia, y el gran ganador fue el Águila, que logró un triunfo sobre Municipal Limeño y asegura su presencia en la fase de cuartos de final.Fue la penúltima jornada de la fase regular y así quedan los equipos en la clasificación: "".Para ver las incidencias de cada partido te invitamos a buscar acá la crónica de cada partido:El Alianza no conoce la derrota en todo lo que va del torneo y con el empate de hoy ante FAS aumentó su invicto a 21 partidos en el Apertura 2017, siendo el mejor arranque de una institución en torneos cortos.El combinado capitalino llegó al estadio Óscar Quiteño como súper líder del Apertura 2017 y ya clasificado a cuartos de final, pero quería romper la maldición de 10 años sin poder ganar en la cueva del tigre, algo que finalmente no consiguió.Tal como esperaba la afición, el Alianza arrancó mejor gracias al buen fútbol que ha mostrado durante este Apertura 2017 y estuvo cerca de abrir el marcador muy temprano, al minuto tres.La primera acción de peligro nación de un tiro libre que cobró Rodolfo Zelaya. El delantero albos sacó un potente pero colocado tiro que iba al rincón bajo izquierdo de la meta tigrilla. Era un disparo espectacular visto por la televisión, pero fue más espectacular la reacción de Matías Coloca, que se lanzó y alcanzó a atajar el disparo.Aquí podés ver la gran atajada de Coloca:Minutos más tarde parecía que el FAS tenía opciones de sacudirse la presión e irse arriba en el marcador, pero la tripleta arbitral le anuló un gol a Guillermo Stradella que parecía válido.El argentino anota dentro del área grande y sale aprovechando la presencia de un lateral, tal como lo muestra este video:Con todo eso parecía que el FAS tenía elementos suficientes para jugar de tu a tu ante el Alianza, eso hasta que antes de irse al descanso Erivan Flores cometió el error de dejar a los tigrillos con un hombre menos.El volante de contención llegó tarde a una cobertura sobre Juan Carlos Portillo y se ganó su segunda tarjeta amarilla.Con uno menos, el segundo tiempo parecía propicio para que el Alianza hiciera de las suyas, pero tenía frente a si a la mejor defensa del torneo.Al 54' el Alianza llevó peligro y parecía que se vería beneficiado con un penal. Juan Carlos Portillo se metió en el área pequeña y ahí recibió una carga de Matías Coloca y de un zaguero fasista al pelear por la pelota, pero el réferi no consideró la pena máxima.Aún así parecía cuestión de tiempo para que los albos celebraran en el Quiteño y lo lograron al 65'.Rodolfo Zelaya recibió una pelota en el área grande y con un amague se quitó a su marca, luego se dio media vuelta y sacó un zurdazo mordido para meter el 0-1.El partido tomaría un segundo aire a diez minutos del final gracias al gol del empate tigrillo, que llegó justo al minuto 80.Un centro en un cobro de falta fue directamente a la cabeza de Raúl Renderos y el ahora defensor central metió el testarazo al palo contrario de Víctor García para poner el 1-1.ALINEACIONESEl Águila arrastraba una mala racha de resultados y una problemática interna que ha perjudicado su cierre de campeonato. Pero hoy tenía la oportunidad de borrar sus penas y asegurar el boleto a cuartos con una victoria, algo que el Limeño facilitó, al menos en el primer tiempo, cuando dio muchas facilidades.Empezó bien el Águila, con toques cortos, y no tardó en abrir el marcador. Lo hizo al minuto cuatro gracias a un gol de Enrique Villlobos, quien aprovechó un precioso pase filtrado de Edwin Sánchez y liquidó al portero Carabantes con un tiro cruzado.Al 25', el Limeño se volvió a complicar, pero esta vez con un polémico penal que pitó el árbitro. Santos Ortiz sintió una barrida de Wálter Guevara en el área y parece que se tira en cámara lenta; el réferi compró y decretó una falta que hizo efectiva Lezcano.El delantero paraguayo marcó a lo panenka y puso el 2-0 que motiva al Águila en el torneo.En la segunda parte el Águila se durmió y cedió un poco el balón al Limeño, que pudo descontar antes de los 70 minutos.El autor del 2-1 fue Francisco Jovel Álvarez y con eso el equipo de Santa Rosa de Lima se animó para buscar el empate.Entró Diego Coca a manejar los hilos de los cucheros y poco a poco el asedio sobre la cabaña del aguilucho Wálter López comenzó a ser la tónica. Sin embargo, el tiempo no alcanzó para que el equipo visitante complicara más al Águila y finalmente el equipo de San Miguel asegura su presencia en cuartos de final.ALINEACIONESKevin Carabantes; Francisco Álvarez, Jorge Cáceres, César López, Wálter Guevara; Marvin Fuentes, Wilfredo Cienfuegos, Juan José Hernández, Nelson Barrios, Iván Suazo; Fredrick Ogangan.Aunque el Sonsonate fue el local, hoy el Audaz era favorito en la cancha del estadio Ana Mercedes Campos, debido a que los cocoteros no ganaban en casa desde el cierre de la primera vuelta. Por suerto los occidentales contaron con un buen papel del panameño Armando Polo, que evitó un nuevo descalabro de su equipo.El Audaz llegó motivado por asegurar el cupo en cuartos de final, pero no lo consiguió y por el contrario se complicó, pues su derrota, sumada a la victoria del Chalatenango, complica lo que queda del torneo.Los coyotes aprovecharon y contaron también con la fortuna de la debilidad defensiva del cuadro sonsonateco. Hubo una falta en el área y el árbitro pitó un penal que Jaime Flores convirtió en el 1-0 al 16'.Por suerte los cocoteros encontraron la paridad temprano. Antres del 25' la pizarra mostró el 1-1 gracias a un gol de Armando Polo, quien marcó su diana número 14 del torneo.El panameño hizo efectiva la pena máxima después de una falta sobre Dany Torres en el área.En el complemento, el Sonsonate encontró el camino a la remontada gracias a su máxima figura, el panameño Armando Polo.El goleador puso el 2-1 poco antes del minuto 50 y llegó a 15 dianas en el Apertura 2017.Parecía que finalmente el Sonsonate lograría un buen y cómodo resultado, pero a los occidentales les gusta complicarse y sufrir. Esa cuota de sufrimiento llegó con la expulsión de Kevin Calderón, que vio la roja por una dura falta sobre un adversario, con los tacos por delante.A partir de ahí se comenzó a notar el cansancio del equipo local y al 79' el Audaz fue mejor. El delantero Leví Martínez, con un gran recorrido en el partido, se animó de lejos y mandó un disparo cruzado que se convirtió en el 2-2.Pero reaccionó otra vez el equipo local y en los últimos diez minutos puso el 3-2 con un tanto de Cristopher Ramírez.ALINEACIONESÓscar Martínez; Danny Torres, Carlos Carrillo, Edson Meléndez, Kevin Calderón, Edgardo Mira; René Gómez, Iván Barahona, Ze Paulo; Christopher Ramírez, Armando Polo.

PASAQUINA 1-2 DRAGÓN

FIRPO 2-2 SANTA TECLA

CHALATENANGO 1-0 METAPÁN (FINALIZADO)

Josué Coreas; Juan José Sánchez, Alonso Umaña, Francisco Jovel, Carlos Anzora; Eder Renderos, Gerson Aguilar, Jaime Flores, Walter Lazo; Santos Guzmán, Leví MartínezEl Dragón llegaba presionado a la cancha del San Sebastián, pues está en el último lugar y quiere escapar del descenso, que se decidirá el próximo campeonato. El Pasaquina quería asegurar su quinta plaza, pero no pudo ante un equipo mitológico que incluso terminó jugando con nueve hombres.La necesidad del cuadro mitológico pudo más y al minuto 15 Carlos Urrego y Óscar Portillo conectaron de buena manera para poner arriba a su equipo.El colombiano Urrego hizo una gran jugada individual y luego, en el área, cedió suave para Portillo, quien puso el 1-0 con un zurdazo.No tardó mucho en llegar el segundo y fue obra del colombiano Jefferson Viveros, al 22'.Sin embargo, el Pasaquina reacción pronto y al 25' el juego se puso 1-2 gracias a una diana de tiro libre que llevó la firma de Daniel Melgar.En la segunda parte el Dragón se complicó con las expulsiones de René Urrutia y Carlos Monteagudo, lo que evitó una respuesta más efectiva de los mitológicos en San Sebastián.ALINEACIONESÓscar Sánchez; Tony García, Raúl Guzmán, Raúl González, Carlos Arévalo, Leston Paul; Juan José Romero, Daniel Luna, Isidro Gutiérrez; Kevin Sagastizado y Luis Palacios.Manuel González; Edgar Lazo, Bladimir Osorio, Edgar Nolasco, Romeo Monteagudo; Harold Contreras, Cristian Portillo, Blas Lizama, René Urrutia; Carlos Urrego y Jefferson Viveros.El juego en el estadio Sergio Torres Rivera podría parecer uno de los más atractivos, pero el mal momento que vive el Firpo y la ya asegurada clasificación del Santa Tecla mermaban un poco el morbo del juego.El cuadro visitante sorprendió presentando una alineación con varios suplentes y juveniles.Los pamperos se complicaron muy temprano, a los 15 minutos del partido, cuando Álvaro Lizama se ganó su segunda tarjeta amarilla y se fue a las duchas, expulsado por el árbitro Jaime Ahid Carpio.La afición reclamó por una decisión del réferi que consideraban rigorista, pero Lizama también pecó en un partido que era clave para los toros.Con uno más, el dominio del Tecla mejoró y aprovechó los errores del local para hacer daño. Así, al minuto 35, el campeón nacional encontró el 1-0 con gol de Harold Alas.Parecía difícil para el Firpo con la marea en su contra, pero al 47' encontró un poco de envión gracias al colombiano Johny Ríos, que marcó el 1-1.El contención ganó el balón ante Kevin Ayala y luego venció a Carbajal, en una jugada de mucho esfuerzo.Los toros tomaron valor con esa diana y comenzaron a dominar el partido pese a jugar con un hombre menos. Así, al minuto 60, el jamaiquino Swaby puso el 2-1 a favor del cuatro usuluteco.El campeón nacional no se quedó de brazos cruzados y al verse abajo en el marcador el técnico Ernesto Corti mandó a dos de sus delanteros estelares para buscar más goles. Entraron Lorenzo Frutos y Ricardinho. Entonces el Firpo se alistó para cerrar sus filas.Lo que no esperaban los toros era que el campeón encontraría el empate gracias a un gol de Kevin Reyes, que anotó el 2-2 en un preciso cobro de falta.ALINEACIONESHerbert Ramos; Edgar Campos, Erick Sánchez, Fidel Jiménez, Nelson Moreno; Jhonny Ríos, Manuel Barahona, Wilma Torres, Álvaro Lizama; Francois Swaby, Miguel LemusEl Chalatenango todavía sueña con la posibilidad de meterse a cuartos de final y matemáticamente la tiene, pues con su victoria de hoy ante el Metapán llegó a los mismos 29 puntos que tienen el Audaz y el Limeño.El juego no tomaría emoción hasta el segundo tiempo, con el primer gol del partido.El autor del tanto fue el colombiano Yohalín Palacios, que dejó sus labores defensivas y se sumó al ataque para marcar el 1-0 al minuto 85.Ese gol bastó para que el cuadro morado se quedara con una victoria que todavía ilusiona, pues mantiene las posibilidades de clasificar a cuartos de final.De hecho, el juego clave será el que libren el Chalatenango y el Audaz en el estadio Vicentino, pues uno de ellos aseguraría con una victoria su pase a la otra ronda.ALINEACIONESDennis Salinas; Israel Landaverde, Yohalin Palacios, Anibal Parada, Juan Granados; Carlos Angulo, Wílmar Hernández, Erick Molina, Henry Alvarenga; Manuel Otero, Williams Reyes.Óscar Pleitez; Gerardo Guirola, Milton Molina, Édgar Henríquez, Marvin Figueroa; Fabricio Alfaro, Jaime Ortiz, Christian Sánchez, Paolo Suárez; José Ángel Peña, McKauly Tulloch.