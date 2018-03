Alianza sancionará a Alexánder Larín si habla otra vez de su salida al Juárez

El presidente del Alianza, Lisandro Pohl, quiso poner hoy un punto y final a la historia que se creó alrededor de la salida de Alexánder Larín, luego que el jugador declaró la semana pasada que había iniciado su proceso de desvinculación del equipo albo para unirse a las filas del Juárez de la segunda división mexicana."Siempre he asumido que Larín va a jugar acá en el equipo. Así es que yo no le he dado importancia a ese caso. Lo contratamos para el campeonato y no para venderlo a ningún lado", declaró Pohl.Luego el presidente albo reveló que pidieron al jugador no hablar más del caso. "Se le dijo que se le iba a imponer una sanción si seguía dando declaraciones confusas, porque eso sí no es correcto. Él sabe que tenía contrato con nosotros y nadie de México habló con nosotros, y él no podía estarse prestando a ese show", apuntó el titular de la dirigencia paquiderma.El gerente de Alianza, Edwin Abarca, aseguró que el lunes fue a platicar con Larín hasta la concentración de la selección nacional, para que este caso quedara cerrado."Ya hablé con él seriamente de parte de la directiva del Alianza, para que se pusiera serio, porque lo que había hecho no era de un profesional. No es profesional que el equipo (Juárez de México) le haya llamado cuando Larín aún no tenía los papeles en sus manos", explicó.Según Abarca, el jugador le confesó que finalmente se quedará con el Alianza. "En la plática que tuve con él me dijo que no se va. Yo le dije cuáles eran las condiciones si se quería ir", aseguró.El gerente indicó que este viernes inscribirán al equipo ante la primera división profesional para el Apertura 2017 y confirmó que incluirá a Larín en ese listado.El jugador está por ahora concentrado con la selección mayor salvadoreña para la Copa Oro y no ha dado declaraciones a la prensa nacional sobre el tema.