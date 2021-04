Alianza rompe el invicto de Once Deportivo y es nuevo líder

Alianza venció a Once Deportivo este domingo y alcanzó el liderato del grupo A. El equipo de Milton Meléndez fue más eficaz de cara a la portería rival y le arrebató el invicto y el liderato a los fronterizos quienes no pudieron demostrar su mejor fútbol en el césped del monumental.

Los goles de Jorge Córdoba, Rudy Clavel y Rodolfo Zelaya rubricaron la victoria capitalina que suma otro triunfo al hilo luego de un flojo arranque en esta segunda fase.

Los albos parecen haber hallado su estilo luego de la derrota frente a FAS y una vez más se posicionan en lo más alto del grupo a falta de una vuelta para los cuartos de final.

El partido se presentaba atractivo en la previa ya que chocaban dos equipos que son candidatos al título. Por un lado estaba el conjunto de Alianza con su cartel de vigente campeón y tratando de encaminarse nuevamente en el certamen luego de las derrotas ante Jocoro y FAS. Por su parte, Once Deportivo aparecía como líder del grupo A y único invicto del certamen.

El equipo de Bruno Martínez llegaba al Cuscatlán con el cartel de mejor defensa en lo que va del campeonato con solo cuatro goles recibidos.

Uno de los ingredientes especiales para este encuentro era la lucha por el liderato ya que el vencedor del partido se iba a posicionar en lo más alto de la hexagonal.

Para este encuentro, los albos recuperaban a uno de sus centrales como Iván Mancía por suspensión pero no contarían con Jonathan Jimenéz por sanción. En su lugar tuvo que aparecer Israel Landaverde por sector izquierdo.

El partido comenzó favorable al equipo de casa cuando a los 5 minutos, el argentino Jorge Córdoba le ganó un cuerpo a cuerpo al zaguero aurinegro, Julio Sibrían para quedar mano a mano con Yonathan Guardado y definir con el borde externo.

El equipo de Martínez sintió el golpe y Alianza comenzó a hilvanar jugadas por el sector derecho con Elvin Alvarado como jugador más desequilibrante en el partido.

Poco a poco, Once Deportivo iba a adelantear líneas y fue a los 18 minutos, donde la visita tuvo la opción más clara luego de un error del meta albo Mario González, quien entregó mal una pelota que le quedó al borde del área al atacante Edgar Medrano, quien sirvió para Kike Conteras, pero el ex jugador blanco no pudo vencer al portero de la sub-23 que enmendó su error con la parada.

A los 37 minutos de juego, Edgar Medrano pondría el empate a uno en el marcador luego de un tiro de esquina que la defensa alba no logró despegar y le quedó servida al atacante cafetero para fusilar a Mario González, quien no pudo hacer nada al respecto.

Así finalizaron las cosas en la primera mitad, con un partido que poco a poco fue perdiendo velocidad y dinámica.

SEGUNDO TIEMPO

Ya para la etapa complementaria, el técnico de Alianza, Milton Maléndez movió el banquillo con el ingreso de Fito Zelaya y "Polaco" Marroquín para darle un aire al ataque blanco en busca del segundo tanto.

Nada más iniciando la segunda parte, sobre minuto 48, el cuadro capitalino hallaría el gol de la ventaja por medio del zaguero, Rudy Clavel, quien aprovechó un balón suelto luego de una jugada de laboratorio que Juan Carlos Portillo no pudo conectar de buena manera. Así, el defensa albo alojó la pelota arriba de Guardado, quien no pudo hacer nada para frenar el disparo.

Por su parte, Once Deportivo quiso responder inmediatamente con una jugada individual de Kike Contreras, quien a última hora quiso servir para el delantero Tony Tugamas, pero el delantero de la selección no pudo conectar de buena manera.

A partir de ese momento, el equipo de Bruno Martínez se adjudicó la posesión del balón en busca del empate, mientras que Alianza se quedó jugando al contragolpe para liquidar el partido.

Sobre el minuto 78, Rodolfo Zelaya liquidara el encuentro con un golazo desde fuera del área que dejó para la foto el vuelo de Yonathan Guardado que no pudo detener el cañonazo del goleador aliancista.

De esta manera culminaron las acciones en el Cuscatlán, con una nueva victoria alba y la primera derrota fronteriza en este Clausura 2021.