Alianza reporta las bajas de Duvier Riascos, Ivan Mancía y Mitchell Mercado

Duvier Riascos, Iván Mancía, y Mitchell Mercado son bajas por lesión en Alianza. Así lo reportó el equipo en un comunicado difundido la tarde de este jueves, por lo que ahora suma un total de seis ausencias tras la lesión de Isaac Portilo y la expulsión de Rodolfo Zelaya.

Añadiendo a los seleccionados, Alianza solamente tiene un total de 12 jugadores disponibles por el momento y es un hecho de la reprogramación del partido ante el Once Deportivo, según informó el vicepresidente Pedro Hernández.

"Ya mandamos la nota formal para no jugar, ya habíamos puesto la petición y en la reunión de presidentes (de este jueves) se abordará el tema. En definitiva, Alianza no jugaría contra Once Deportivo", dijo el dirigente.

En el caso del delantero colombiano Duvier Riascos sufre un desgarro fibrilar del aductor mayor y según comunicó el equipo se espera que se recupere en dos semanas aproximadamente.

"El delantero colombiano de Alianza, salió con problemas físicos del partido ante Firpo, en la jornada 4 del Apertura 2021. El goleador del torneo sufre un desgarro fibrilar del aductor mayor, y se espera que su periodo de recuperación sea de 2 semanas aproximadamente, desde el día de la lesión".

Duvier Riascos estará fuera por dos semanas gracias a una desgarro fibrilar del aductor mayor. Foto El Gráfico

Mitchell Mercado por su parte estará fuera de las canchas por una semana debido a una tendinitis del tendón de la corva.

"Tras disputar los 90 minutos del partido del pasado domingo ante LA Firpo en el Cuscatlán y después de una fuerte entrada en la segunda parte en el medio campo, el delantero colombiano de los albos sufre una tendinitis del tendón de la corva, lo cual tendrá al margen al atacante por una semana, aproximadamente, desde el día de su lesión", escribió el equipo.

Mitchell Mercado por su parte estará fuera de las canchas por una semana debido a una tendinitis del tendón de la corva. Foto: El Gráfico.

Mientras que "el Flaco" Mancía sufrió un desgarre fibrilar del bíceps femoral izquierdo y estará afuera por dos semanas. "El defensor nacional de los albos, Iván Mancía salió en sustitución sobre los 18 minutos del partido ante Firpo, el domingo anterior, donde sufrió un desgarre fibrilar del bíceps femoral izquierdo. Con un periodo de recuperación aproximado de 2 semanas, desde el día de su lesión".