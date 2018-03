Alianza rechaza una oferta de Catar por Rodolfo Zelaya

Lisandro Pohl, presidente del Alianza, descartó hace algunos minutos la salida de Rodolfo Zelaya, quien era del interés de un club de fútbol de Qatar.



"No, ya no, ya no se va", dijo Pohl, a EL GRÁFICO. La razón del cambio de planes es que el equipo que lo pretendía, del cual Pohl se negó a revelar su nombre, quería que Zelaya viajara luego de su participación en la Copa Oro 2017 para realizar una prueba de dos semanas, previo a su contratación.

"Ya hablé con él (Zelaya) y está tranquilo, ya sabe de la situación. No puedo quedarme sin él a pocos días del inicio del torneo, no puedo permitirlo. Así es que luego de la Copa Oro regresa al país para incorporarse al Alianza nuevamente", agregó el máximo dirigente blanco.



Pohl dijo este mediodía en una entrevista en el programa "El Tiki Taka", de la radio 105.3 FM, que había una oferta, si bien no estaba cien por ciento definida.

"El problema que tenemos es que ellos (representantes del equipo interesado) quieren que Zelaya se vaya a hacer los exámenes médicos lo antes posible, pero en estos momentos él está con la selección y no puede irse", señaló Pohl a esa radio.



"De irse sería en calidad de préstamo, pero él (Zelaya) sabe que antes de sus intereses están los del equipo (Alianza)", dijo el dirigente. Tampoco descartó que puedan escuchar una nueva oportunidad en el extranjero.

El ariete salvadoreño, que también jugó para el León de México y el Alania de Rusia, es uno de los 23 jugadores que viajarán a Estados Unidos con la selección salvadoreña de fútbol para participar en la Copa Oro, que se cumplirá del 7 al 26 de julio.Rodolfo Fito Zelaya es considerado uno de los mejores delanteros de El Salvador. Marcó 4 goles en los últimos 2 partidos del torneo de primera división, 3 en la semifinal y uno en la final, y se coronó máximo goleador de la liga local en 2010, 2011 y 2015.