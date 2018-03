Alianza ratificó su favoritismo ante el Pasaquina y pasó a semifinales

El gol de Isaac Portillo para el Alianza 1-0 Pasaquina. #Alianza #Pasaquina #Primera. Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 7 de May de 2017 a la(s) 3:08 PDT

El gol de Larin. Alianza 2-0 Pasaquina.

Juan Carlos Portillo puso el definitivo 3-0.

El Alianza tuvo hoy un paseo de campo en el juego de vuelta de cuartos de final del Clausura 2017 ante el Pasaquina, a quien derrotó por marcador de 3-0 para avanzar con un global de 4-0 a las semifinales.Los blancos enfrentarán al Isidro Metapán en la siguiente ronda y según adelantó el director deportivo del equipo paquidermo, Milton Meléndez, iniciarán como visitantes el miércoles en Metapán.Durante el juego de hoy, el Alianza se lanzó al ataque desde el inicio, mientras que el Pasaquina trató de mantener el orden táctico a fin de cerrarle los espacios a los paquidermos, que no dejaron de presionar.El panorama se complicó un poco para los blancos con la salida por lesión de Rudy Valencia, quien resbaló y se lesionó. Isaac Portillo ingresó al minuto 25.Dos minutos después, un tiro libre ejecutado por Alexander Larín fue mal rechazado por el portero Walter López y el esférico le quedó a los pies de Portillo, quien no vaciló en definir y poner en ventaja a los blancos por 1-0.Sobre el minuto 37, Larín se encargó de aumentar la cuenta tras una escapada de Hinestroza sobre la izquierda, quien mandó un balón retrasado para la llegada de Larín, para que el zurdo definiera a placer.En el segundo tiempo, el Alianza bajó el ritmo sin arriesgar el control del esférico y mantuvo controlado a los unionenses, que resintieron estar con un hombre menos en el terreno de juego.Sobre el minuto 83', Juan Carlos Portillo anotó el tercer gol de los blancos tras cerrar una centralización de Hinestroza que nunca dejó de llevar peligro por los costados.Alianza terminó controlando los hilos del encuentro y le cerró los espacios a los unionenses, que no tuvieron la tranquilidad necesaria para generar peligro sobre la portería de Óscar Arroyo.25. Óscar Arroyo15. Danny Torres05. Mario Jacobo20. Dario Ferreira04. Andrés Flores07. Rudy Batres08. Rodrigo Rivera10. Luis Hinestroza09. Óscar Cerén11. Alexander Larín22. Rodolfo ZelayaDT: Jorge Rodríguez12. Walter López4. Carlos Arévalo2. Marcelo Posada20. Tony García25. Raúl Guzmán21. Insfran Brítez11. Erick Villalobos10. Kevin Sagastizado22. Edwin Benítez19. Rommel Mejía8. Javier LezcanoDT: David Omar Sevilla