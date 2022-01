Alianza quiere levantar la cara

Alianza llega urgido de reacción al partido de este miércoles cuando reciban a Chalatenango en el Cuscatlán.



El cuadro capitalino viene de caer de manera consecutiva ante Metapán y Jocoro con un saldo de 5 goles en contra y solo dos a favor.



"Sabemos que no es el comienzo de torneo que todos queríamos pero somos los campeones y tenemos la capacidad para darlo vuelta y volver a los primeros puestos de la tabla dónde siempre ha estado Alianza", comentó el auxiliar técnico de los albos.



Hay que mencionar que, el atacante colombiano Franco Arizala tuvo un debut prometedor en Tierra de Fuego al anotar un doblete y se apunta a ser una las claves en la ofensiva blanca para enfrentar a los norteños.



"Qué más puedo decir del debut de Arizala. Mostró su calidad en una cancha difícil en un clima complicado. Es un jugador muy fuerte que va bien arriba y tiene calidad y cuando un jugador posee esas cualidades le puede aportar bastante al equipo", explicó Adonay.



Es importante recordar que Michell Mercado salió lesionado en el juego ante los fogoneros y su presencia para el encuentro de la fecha 3 está en duda.



Cabe destacar que, los albos todavía no pueden contar con los jugadores seleccionados como: Marvin Monterroza, Mario González, Bryan Tamacas y Narciso Orellana debido a su concentración en Estados Unidos previo a la fecha triple de la octagonal. A esto se le suma la ausencia de Harold Osorio quien todavía sigue en confinamiento por dar positivo al Covid-19.



"Es una situación difícil porque tenemos seleccionados y también jugadores que se jmhan contagiado con este virus. Harold todavía no ha dado negativo y hubo otros jugadores como Isaac Portillo que también dieron positivos pero ya se reintegraron al equipo", comentó el ex jugador.



Para el juego con los morados, Alianza recupera a los defensas Jonathan Jiménez e Iván Mancía, quienes vieron la doble amarilla en el juego inaugural ante Metapán.



Ya para finalizar finalizar, el asistente técnico hizo un llamado a la afición capitalina para apoyar al campeón este miércoles en el 'Coloso' de Montserrat ante Chalatenango.



"Es bien bonito ver el estadio lleno en una final pero también en los momentos malos es cuando más necesitamos el apoyo de la afición. Sabemos que las barras no fallan pero hay algunos que solo se quedan en casa viéndolo en televisión y esperamos poder contar con el apoyo de esas personas", agregó Martínez.