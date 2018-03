Alianza prestará jugadores para reducir costos de planilla en Clausura 2018

Entre cuatro y cinco jugadores del actual plantel del Alianza se irán a préstamo para el Clausura 2018, según confirmó hoy el presidente albo, Lisandro Pohl, con el objetivo de recudir un poco el costo del equipo.

Pohl dijo que en las próximas horas definirá qué piezas se irán a otros equipos.

De acuerdo con el dirigente albo, para el certamen que se avecina no habrá incorporaciones (fichajes) y con el préstamo de ciertos jugadores se pretende reducir los costos para el Clausura 2018.

"Queremos prestar a jugadores que no tuvieron tanta participación en el torneo, porque no podemos tenerlos solo ahí en la banca. Queremos darle continuidad a la base y prestar a quellos que no han tenido la continuidad. La parte económica es importante. Ahora ya no tenemos ningún ingreso como el del torneo de CONCACAF. Vamos a prestar esos jugadores para bajar un poco la planilla", apuntó el titular.

UN EQUIPO DE 125 MIL DÓLARES

De acuerdo con Pohl, el costo de funcionamiento del Alianza, mensualmente, es de $125 mil. Ahi se incluye el trabajo de las reservas y otros departamentos.

"Si lográramos bajar la planilla a unos $25 mil ya estamos hablando de que nos ahorraríamos unos $60 mil por torneo. Lo que tengo que hacer es planificar bien el presupuesto, para no caer en los problemas que ahora tienen otros equipos", apuntó.