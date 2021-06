Alianza presentó a sus fichajes para el Apertura 2021

Alianza presentó de manera oficial este jueves a sus fichajes de cara al próximo torneo Apertura 2021.

Ezequiel Rivas, Alexis Renderos y Efraín Burgos son los refuerzos nacionales de los albos para la nueva temporada. Renderos y Rivas vuelven a Alianza, sin embargo, en el caso de “El Cheque” finalizó su préstamo con Chalatenango y retorna al equipo blanco.

“Estoy muy contento de regresar a la institución que me abrió las puertas. Yo llegué a reserva y tuve la oportunidad de debutar y eso representa mucho para mí. Tanto la directiva como mi persona coincidimos que era momento de regresar por los minutos y la experiencia que tuve en Chalatenango”, dijo Rivas”.

En el caso de Renderos no pudo asistir a la conferencia de prensa ya que se encuentra concentrado con la selección nacional de cara a los amistosos previos a la Copa Oro.

Efraín Burgos Jr también acudió al estadio Cuscatlán para ser presentado como una de las altas de los albos a nivel nacional. El fichaje de Burgos ha sido punto de discusión en las redes sociales por su pasado con el cuadro tigrillo de FAS.

“Se de la exigencia de este club de la afición y me voy a esforzar al máximo. Respeto a la institución de FAS, eso está en mi pasado, ahora me enfoco en Alianza, me debo a Alianza, todo mis capacidades y cualidades espero explotarlas acá con el equipo y respeto mucho los sentimientos de la gente. Yo me enfoco en lo mío y sé que la afición de Alianza me la tengo que ganar en la cancha”, comunicó Burgos.

#LMF | Declaraciones de Efraín Burgos, nuevo fichaje de Alianza acerca de su pasado en FAS y la rivalidad que hay entre albos y tigrillos.

Así como asistieron los fichajes nacionales, también fue presentado ante los medios uno de los fichajes extranjeros como el jugador colombiano Víctor Arboleda, quien fue anunciado días atrás de su incorporación al equipo capitalino.

“La verdad me siento como en casa. El clima me gusta, la gente me ha recibido bien y espero retribuirles. Espero dar mi 100% para que el equipo esté en lo más alto. Me siento muy cómodo en las bandas, no tengo preferencia pero puedo jugar en cualquiera de las dos bandas”, explicó Arboleda.

Cabe destacar que el vicepresidente de Alianza, Pedro Hernández habló acerca de cómo se seleccionó los fichajes extranjeros y que en el caso de Arboleda tuvo el visto bueno inmediatamente por Tigana Meléndez.

“En el caso de Arboleda, el profesor Meléndez dio el visto bueno rápidamente debido a las características del jugador y el estilo de juego que tiene Alianza que es atacar mucho por las bandas”, agregó Hernández.

Hay que mencionar que también se comunicó el fichaje del jugador colombiano Duvier Riascos, sin embargo, el cafetero todavía no se encuentra en el país.

Cabe destacar que se tocó el tema de la pretemporada del equipo capitalino en Estados Unidos pero que ha habido cambios de último momento.

“No hemos dado muchos detalles de la “Capital Cup” en la que va a participar Alianza ya que en un inicio era una cuadrangular pero a último momento uno de los equipos decidió no participar. Por el momento DC United y Puebla siguen en los planes del torneo pero las autoridades del equipo estadounidense están viendo cómo realizar una posible triangular o invitar a otro equipo para disputar la cuadrangular”, comunicó Sherman Calvo.

Ya para finalizar tanto la dirigencia como el cuerpo técnico de Alianza anunciaron que todavía están pendientes de reforzar la zona baja con un defensa. Esto se debe a los partidos que tendrán algunos jugadores con los compromisos de selección nacional y la liga Concacaf, torneo que ha sido catalogado como primer objetivo de los albos para esta temporada.