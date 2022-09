Alianza, por la remontada en Costa Rica ante Alajuelense

Con la desventaja de 0-1 en la espalda y sumado a eso las críticas y la presión de seguir trascendiendo en la Liga CONCACAF, el Alianza hace una escala en Alajuela, Costa Rica, para medirse a la Liga Deportiva Alajuelense en los cuartos de final de la competición regional.

Los albos llegan sin mucha diferencia a nivel local ya que se mantiene un parón de la liga la cual iniciará el este fin de semana. Sin embargo tienen buenas noticias, la recuperación de Marvin Monterroza y Mario González quienes no vieron minutos en el partido el pasado miércoles en el estadio Cuscatlán.

Bernald Alfaro fue el anotador del equipo costarricense en un juego que Alianza dominó la posesión y generó algunas opciones a gol que no pudieron ser concretadas por los atacantes paquidermos.

Tras ese golpe con un marco de público muy considerable en el estadio Cuscatlán, los albos viajaron este lunes a primeras horas de la mañana rumbo a Costa Rica, aterrizaron al mediodía y por la tarde tuvieron su práctica previa al juego.

Por su parte el Alajuelense tuvo un golpe duro durante el fin de semana tras caer en el clásico nacional ante Saprissa por 0-1. La prensa tica comentó que el técnico Fabián Coito se guardó algunas piezas para la ida ante los blancos por motivos de este encuentro de la Liga local.

El cuadro que juega en el estadio Alejandro Morera Soto, busca seguir con la racha de victorias en suelo costarricense ante equipos salvadoreños, tras vencer al Águila en la ronda preliminar de la Liga CONCACAF por marcador 3-0. La diferencia es que aquel encuentro por temas extra cancha se jugó en el estadio del eterno rival (Estadio Saprissa).

En la previa del encuentro de vuelta, el técnico Coito fue cuestionado sobre la posesión de balón de parte del equipo de Costa Rica. Algo que él mismo dijo que no le importa mucho, ya que lo que importa es el resultado.

“La posesión del balón es una de las tantas cuestiones estadísticas que existen en el fútbol que no son determinantes en el resultado. A los ejemplos me remito, Alianza tuvo más la posesión pero nosotros nos llevamos el resultado. No era nada fácil quitarles el balón en su casa, este partido es diferente porque el partido se juega en otro contexto. No me enloquece el valor de lo estadístico de cuanto tenemos el balón”, comentó.

Por su parte, Adonai Martínez dijo que Alianza debe hacer un juego muy inteligente y que eso no significa salir con todo y descuidarse en la parte defensiva.

"Tenemos que hacer un partido muy inteligente aquí en Costa Rica, tampoco vamos a presionar a lo loco, será muy importante para nosotros guardar el orden y saber manejar el juego y llevarlo hasta donde nos convenga para conseguir la clasificación a la siguiente ronda", mencionó Martínez.

Además el estratega paquidermo confirmó la disponibilidad de Marvin Monterroza y Mario González para la vuelta. "Marvin Monterroza y Mario González están listos para jugar. El resto del plantel está al cien por ciento para dar el resultado que nos convenga aquí en Costa Rica y poder buscar la clasificación".