Alianza persigue el liderato ante el Once Deportivo

En momentos desiguales, Alianza y Once Deportivo cierran la jornada en el estadio Cuscatlán en el Apertura 2022 para el que los albos quieren demostrar que dejaron atrás el irregular inicio de temporada.



Todo lo contrario con Once Deportivo, que todavía no gana y ha tenido problemas para arrancar. La última derrota ante FAS, precisamente en el Cusca, ha dejado con sensaciones de revancha a los dirigidos por Rodolfo Góchez.



"Esperamos que vengan los resultados positivos y pensar ya en Alianza. Podemos decir que cada uno de nosotros quiere jugar y demostrar que es capaz", dijo Jorge Cruz, jugador de los fronterizos.



El cuadro ahuachapaneco sufrió en la primera parte ante FAS pero demostró temple en el complemento que al final no le sirvió para llevarse al menos el empate.



Alianza, por su parte, llega con algunas ausencias importantes. Si bien no las lamentó ante el Marte, las bajas de Bryan Tamacas en el lateral derecho y Narciso Orellana en el mediocampo. Además no pueden contar con el recién llegado Nelson Bonilla.



Los paquidermos sumaron victoria y ahora van por la lucha del liderato en el grupo centro-occidente. Los albos recuperaron la pegada goleadora y eso es importante para la moral del grupo.



"Esperamos que vengan los resultados positivos y pensar ya en Alianza. Podemos decir que cada uno de nosotros quiere jugar y demostrar que es capaz", comentó Iván Mancía tras el triunfo y ser el autor de uno de los tantos el miércoles pasado.



El defensor agregó también que "no hay que quedarse estancados, hay que ir saliendo adelante. Con la unión del grupo tenemos el mismo objetivo, el Once Deportivo viene a proponer y confiamos en llevarnos nuevamente la victoria", finalizó.



Once Deportivo se mantiene en el penúltimo lugar del grupo con un empate pero todavía sin ganar en el torneo. Rodolfo Góchez intentará parar la racha y comenzar a sumar para reafirmarse en los puestos de clasificación, importante para retomar el ritmo en el recién comenzado torneo.

Alianza persigue el liderato

Los albos tendrán como rival al Once Deportivo, otro de los obligados a ganar.

Josué Valiente

