Alianza, pendiente de Jonathan Jiménez

Milton "Tigana" Meléndez, técnico del Alianza, dio detalles de la sustitución del defensa Jonathan Jiménez que no pudo terminar el partido ante Platense por molestias físicas.

Jonathan Jiménez pidió el cambio al minuto 61 y en su lugar llegó Bryan Tamacas.



Según Meléndez, este lunes le realizarán las respectivas pruebas médicas para conocer con exactitud la condición del jugador.



"Lo de Jiménez hasta mañana (este lunes) se va a saber, le van a hacer una ultra para ver qué pasa con él, creo que no es de gravedad, no quisimos arriesgarlo porque me interesa tener a los jugadores al cien por ciento", comentó el entrenador albo.



Alianza ganó 4-0 al Platense en la fecha 13 del Apertura que marcó el retorno del fútbol de primera división salvadoreña luego de la pausa por los partidos de la selección nacional en la octagonal.