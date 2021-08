Alianza pedirá posponer partido ante el Once Deportivo

El Alianza buscará mover la fecha del partido ante el Once Deportivo, correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2021, debido a que el equipo aportó un total de nueve jugadores (siete del primer equipo y dos de reserva) a la convocatoria de selección nacional de El Salvador que realizará un partido amistoso contra Costa Rica el domingo 21 de agosto.

Aficionados del Once Deportivo llenaron los sectores populares del estadio Arturo Simeón Magaña para un partido ante Alianza durante el torneo Clausura 2021. Foto El Gráfico

Según explicó el gerente deportivo de Alianza, Edwin Abarca, la primera división y la FESFUT llegaron a un acuerdo que consiste en que si un equipo aporta más de tres jugadores a la selección, el club tendría la opción de mover su partido.

"El acuerdo es que si tenés tres jugadores o más, vos decidís si jugas o no si hay fecha, ese es el punto que vamos a tocar el día lunes que será punto de agenda sobre qué partidos se van a reprogramar por la selección. El 21 que juega la selección hay fecha, nosotros jugamos con Once Deportivo de visita, y con esta cantidad de jugadores casi seguro vamos a reprogramar ese partido", explicó el dirigente.

Según Edwin Abarca, Alianza no tiene ningún problema de prestar a sus elementos a la selección, todo lo contrario están en toda la disposición de ayudar al representativo nacional en lo que esté al alcance de la institución.

"Son siete jugadores del primer equipo y dos de reserva, entonces quiérase o no nos vemos afectados en el tema de que son bastantes jugadores, pero nosotros estamos para ayudar a la selección. Por eso el lunes será punto de agenda este tema", expuso.

Alianza sería el único que buscaría modificar la fecha de su partido correspondiente a la jornada 5. El presidente de la primera división, Samuel Gálvez, aseguró que el resto de la jornada marchará acorde a lo planeado.

“No va haber ningún cambio, los equipos van a jugar sin los seleccionados. Se buscó que los equipos no aporten más de tres jugadores a la selección y me parece que no vamos a tener un problema en ese caso... Me parece que Alianza es el único que tiene ese caso", expuso.