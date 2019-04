Alianza participará en la Copa Premier Centroamérica

La dirigencia de Alianza confirmó la participación del equipo capitalino en la primera edición de la Copa Premier de Centroamérica, evento invitacional que ha sido creada por iniciativa de los presidentes de los ocho equipos más importantes de la región a fin de medir fuerzas en el terreno de juego.

"Es un torneo invitacional para los equipos más importantes de Centroamérica, ha sido una iniciativa que veníamos madurando los dirigentes de los equipos participantes desde hace dos años", explicó Lisandro Pohl telefónicamente.

"La verdad considero oportuno y de gran importancia que los máximos dirigentes de los equipos más populares de Centroamérica logremos montar por fin un torneo que más que todo nos servirá de preparación para los torneos de liga de cada país ya que se realizará justo antes del inicio de cada temporada a fin de no entorpecer el desarrollo de las distintas ligas", explicó Pohl quien confirmó que "el torneo por su naturaleza no es oficial ya que no lo maneja ni la UNCAF ni la CONCACAF, pero hemos alcanzado que esas entidades nos proporcionen el aval respectivo para realizarlo ya que repito no interfiere en los torneos de liga de cada país", acotó el dirigente paquidermo.

Alianza será el único equipo representante del fútbol salvadoreño ya que Guatemala, Honduras y Costa Rica tendrán dos equipos en el naciente torneo invitacional de clubes de la región.

"Por ser invitacional y por haber estado en las negociaciones desde un inicio era lógico que vamos a representar al país, aunque ya se llegó a un acuerdo que para futuras ediciones se incorporen otros equipos, especialmente de El Salvador", afirmó el dirigente.

LOS GRUPOS

La Copa Premier de Centroamérica contará con ocho equipos distribuidos en dos grupos los cuales jugarán una fase de grupos.

El grupo "A" está conformado por Municipal de Guatemala, Real España de Honduras, Alianza de El Salvador y Saprissa de Costa Rica, mientras que el grupo "B" lo conforman el Comunicaciones de Guatemala, Olimpia de Honduras, Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica y el Árabe Unido de Panamá.

Los juegos de la fase de grupos serán los días 10, 13 y 17 de julio donde Alianza recibirá al Saprissa tico y al Real España catracho, mientras que deberá visitar Ciudad de Guatemala para medirse a los rojos del Municipal donde milita el compatriota Jaime Enrique Alas.

Avanzarán a semifinales los dos mejores equipos de cada grupo las cuales se ha estipulado jugarse en las fechas FIFA de septiembre y octubre y la final a visita recíproca.