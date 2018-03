Alianza ofreció una fiesta de goles en el Cuscatlán

El gol de Herbert Sosa con el que Alianza se adelantó en el marcador. Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 20 de Ago de 2017 a la(s) 3:17 PDT

El Alianza sacó provecho de su condición de local y derrotó por 5-3 al Isidro Metapán, un duelo que mostró la mejor cara ofensiva por parte de ambos equipos, que nunca renunciaron al ataque.Los blancos sacaron provecho de sus mejores ocasiones, mientras que el Metapán lamentó los yerros defensivos, pero en especial la mala tarde de su guardameta, Óscar Pleitez.El equipo capitalino trató de hacerse del control del esférico, mientras que los caleros supieron aguantar las primera llegadas blancas, para luego intentar generar peligro en las piernas de Paolo Suárez.Los paquidermos se pusieron arriba en el marcador por intermedio de Herbert Sosa, quien aprovechó un balón rebotado dentro del área para doblegar al portero Óscar Pleitez.Dos minutos después, Jonathan Barrios igualó tras conectar de cabeza, luego de un saque de esquina.Óscar Cerén se encargó de poner nuevamente en ventaja a los blancos, al conectar de cabeza un centro por la derecha.Dos minutos más tarde, el mismo Cerén se encargó de convertir en gol un error del portero Pleitez, quien intentó despejar de pierna izquierda pero el balón le quedó al aliancista, quien ingresó al área y definió a un costado.Sobre el minuto 28, Ricardo Guevara aprovechó otro error y aumentó la cuenta a favor de los blancos (4-1) al rematar a placer dentro del área.El Metapán recortó la ventaja en el marcador al minuto 36, luego de un cobro de tiro libre de Christian Sánchez, que dejó sin opciones al portero Rafa García.En el segundo tiempo, los blanco no perdieron la idea táctica, mientras que el Metapán adelantó filas para recortar en el marcador; sin embargo, la defensa paquiderma se mostró sólida.Sobre el minuto 71, Luis Hinestroza anotó el quinto gol para los blancos, tras aprovechar un nuevo fallo del portero Pleitez, quien se confió de tener control sobre el balón, pero el volante blanco nunca renunció al ataque y con un toque suave doblegó al meta calero.El Metapán no dejó de luchar y volvió a descontar por intermedio de McKauly Tulloch, quien sacó provecho de un atenimiento defensivo sobre el 77'.Alineaciones:El benjamín de la liga mayor saltó al terreno de juego con la convicción de hacerse con los tres puntos y buscó sorprender a los tecleños, pero el monarca nacional se plantó bien en zona defensiva y detuvos la primera aproximación de peligro.Ricardo Ferreira comenzó a gravitar con mayor peligrosidad el área del Audaz, que tras los primeros cinco minutos le cedió el balón a los tecleños.El Audaz se puso en ventaja en el marcador al minuto 37, luego que el jugador Jerson Aguilar aprovechara una de las pocas opciones generadas en el primer tiempo, que cerró con la mínima ventaja para los vicentinos.El Santa Tecla retomó el control del esférico en el segundo tiempo y llegó a la igualdad en el marcador al minuto 51 cuando Gilbeto Baires batió la portería vicentina.Pero el equipo coyotero no bajó los brazos y trató de sorprender a los tecleños. Sobre el minuto 61, Santos Guzmán no dejó escapar la oportunidad para anotar y puso en ventaja por segunda ocasión en el encuentro a los de casa.El equipo tecleño buscó la forma de llegar a la igualdad, pero el tiempo se convirtió en su peor enemigo, mientras que los del Audaz supieron manejar la presión y no se desordenaron en la parte baja.Alineaciones:En el estadio unionense, Ramón Flores Berríos, el Municipal Limeño no ocultó aspiración de llevarse los tres puntos, pero el Dragón no llegó a guardarse y acechó en los primeros minutos la portería defendida por Abiel Aguilera, mientras que el Limeño no se desesperó y trató de llegar por los costados.Sobre el minuto 15, el delantero Jeremías Pereira cazó un centro envíado por Francisco Álvarez para poner en ventaja a los de casa.El equipo santarroseño no tuvo mayores dificultades para manejar los hilos del encuentro, pero falló en definición en al menos en tres ocasiones durante el primer tiempo, mientras que el Dragón careció de ideas ofensivas y defenderse le fue bastante complicado.Los cucheros aumentaron la cuenta al minuto 61, cuando el jugador Fredrick Ogangan saco provechó de una pifia defensiva y no perdonó de cabeza.El tercer gol para los cucheros llegó sobre el 90'+2, gol que llevó la firma de Irvin Valdez, quien aprovechó un balón rebotado para sentenciar el duelo.