Alianza no se cansa de ganar

Alianza sufrió a un incomodísimo Santa Tecla, que lo complicó pero al que no le alcanzó. Un gol de Isaac Portillo en la segunda parte y otro más de Juan Carlos le dieron otra victoria de visita a los paquidermos.

Santa Tecla no era el mismo de la primera vuelta. Todavía afina su idea pero la primera derrota de Alianza le sirvió para mostrar variantes interesantes en los dos partidos anteriores, ya que no ha vuelto a perder y enfrente mostraban sus armas en líder del grupo y único invicto en la zona central.

Lo de Alianza es lo que tiene acostumbrado jornada a jornada : solidez en el mediocampo y explotar la velocidad por las bandas. Los albos comenzaron a acechar en ataque por la derecha y sobre cinco minutos, un pase filtrado de Monterroza para Tamacas volvía a demostrar que la facilidad con que los capitalinos encuentran espacios es otra de sus virtudes.

Alianza encontraba facilidades por las bandas y se replegaba bien cuando los de casa intentaban generar peligro sin éxito. Ruben Da Silva otra vez se enfrentaba a la dura tarea de descifrar cómo desarmar el imponente orden táctico de los paquidermos, que una noche más dominaban a placer en el campo.

El problema para Santa Tecla era que, al ejercer la presión alta, dejaba espacios en la contra y por izquierda Portillo tenía un pasillo casi libre para generar peligro.

Esos espacios en la última línea le permitieron a Elvin Alvarado, en 27 minutos, disparar al área y obligar a Dautt el manotazo que evitó el primero para los visitantes. Hasta ese momento, lo del Tecla era muy poco.

Cristian Olivera tuvo una de sus noches más incómodas. En rival lo conoce bien por su pasado aliancistas. El 'Mago' recibía con hasta tres marcas encima cada vez que tenía el balón. Con poco espacio y sin mucha colaboración tras la obligada labor defensiva de Erick Rivera, a los pericos les costaba llegar sobre el área aliancistas.

Antes del descanso, al 39', Tamacas también pudo adelantar a su equipo antes del descanso que no fue gol únicamente por la buena aparición del último defensa para despejar el balón al corner.

LOS CAMBIOS

Alianza dominaba y generaba, pero no lo suficiente para irse al descanso con la ventaja en el marcador pese a que quedaba la sensación que el tanto llegaría. Su línea ofensiva no terminaba de aparecer, con Jorge Córdoba desubicado, sin la habitual movilidad en el área que lo ha destacado en los últimos partidos porque a diferencia de esas ocasiones, el sudamericano no se veía cómodo saliendo desde atrás y no como delantero centro.

El primer tanto llegaría al 55' tras un despiste de Dautt tras el disparo desde fuera del área de Isaac Portillo que tomó por sorpresa al guardameta tras el pique sobre la línea y el 0-1 para los capitalinos. Alianza lograba superar, por fin, la última línea tecleña.

El local necesitaba cambios. Diego Areco hizo su debut y junto a él entraría Roberto González, porque hasta el gol paquidermo, el equipo no había generado ni una tan sola llegada en el encuentro. Ambos delanteros podían aportar en ataque y el paraguayo ahora era el que se ubicó como referente para tratar de ganar los centros sobre el área alba.

Santa Tecla metió toda su artillería pero ni eso le sirvió para generar acciones de gol. Sobre el final, Juan Carlos Portillo pondría en definitivo 0-2 a un minuto de los 90 reglamentarios.

Ya sobre el tiempo de reposición y con un Santa Tecla volcado al ataque buscando el descuento, Wilfredo Cienfuegos, quien había ingresado en el descuento, cabalgó con velocidad hasta la portería de Dautt para servirle el balón a Mitchell Mercado que solo llegó para empujarla a puerta vacía. Con esto Alianza puso el definitivo 3 - 0 en Las Delicias.

Alianza tuvo una noche incómoda pero mantiene su invicto y sigue sin encontrar quién detenga su eficacia en el Clausura 2021. Otros tres puntos de visitante.