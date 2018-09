Por siete fechas en el Apertura 2018, Santa Tecla ha logrado estar en el liderato. Mantuvo un equilibrio, pese a las semanas comprimidas que tuvo en el mes de agosto cuando le tocó competir en la Liga de Concacaf. Juan Barahona, uno de los referentes del equipo perico, dijo que la clave del éxito está en la unidad del grupo.

"Es una motivación ver al equipo en el primer lugar, sólo esperamos mantenernos en ese camino de la regularidad. Si estamos siempre unidos, como lo hemos logrado, seguiremos realizando buenos partidos sin importar el rival que toque enfrentar", mencionó.

Barahona es consciente que el torneo presenta dos bloques, la de los tres que encabezan la clasificación (Santa Tecla, Alianza y Águila) y la del resto de equipos que siguen luchando por escalar posiciones y por salir del fondo de la tabla.

Al consultarle sobre el Alianza, equipo con el que han disputado las últimas cuatro finales, opinó: "Alianza no nos interesa, no nos preocupa. En realidad no no nos preocupa nadie, solo estamos mentalizados en hacer nuestro trabajo, aplicarnos en lo que nos pida el cuerpo técnico. Es cierto que al comparar Santa Tecla y Alianza caes en la cuenta que van primero y segundo en la tabla y que siguen invictos, pero solo nos enfocamos en hacer nuestro trabajo y en esforzarnos en los entrenos porque en los partidos juegan los que mejor estén".

SU PRÓXIMO PARTIDO

Del Audaz y su campo de Tecoluca, el cual visitarán el fin de semana en la jornada 12 del Apertura 2018, Barahona dijo que será una prueba interesante.

"Audaz es un equipo al que considero aguerrido, lucha bastante y no deja una pelota por perdida. Para nosotros el campo de Tecoluca es nuevo, nunca hemos jugado allí, pero iremos con la misma mentalidad de ir a sacar los puntos en juego", expuso.

Sobre un nuevo llamado a la selección mayor salvadoreña, Barahona dijo que por el momento no piensa en eso.

"De momento tengo mi mente en Santa Tecla, después vendrá la selección y si me vuelven a convocar, cambiaré el chip. A Barbados no le debemos dar espacios porque ya demostró Montserrat que los rivales del Caribe pueden complicar. Esa liga es algo rara por su formato, pero hay que mejorar posiciones en octubre", analizó.