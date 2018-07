Alianza no irá a Cádiz para disputar el Trofeo Ramón de Carranza

Finalmente no habrá representación salvadoreña en la edición 2018 del Trofeo Ramón de Carranza. El domingo el equipo había confirmado la invitación para competir del 10 al 12 de agosto, pero hoy ha declinado por no encontrar boletos para el viaje.

En un principio, Jorge "el Mágico" González gestionó que acudiera la selección nacional de El Salvador. El presidente del club gaditano, Manuel Vizcaíno, aceptó la propuesta. Sin embargo, la FESFUT no quiso asumir los costos para desplazar al equipo nacional.

Posteriormente se pensó en un equipo de la Primera División. Alianza siempre fue la primera opción, pero aunque el equipo blanco recibió la invitación, no encontró boletos aéreos para el mes de agosto.

Finalmente, hoy el Alianza ha dicho que no podrá cumplir con la cita:

"Lamentamos no poder estar en el torneo de Cádiz. Es primera vez que se invita a un equipo salvadoreño. Nos duele no ir al Ramón de Carranza. Para nosotros hubiera sido un orgullo ir a representar al país en un torneo como ese, que es una tradición. Lamentablamente, nos comió el tiempo y hacer una delegación para 40 personas en 8 días ya no se pudo, por el cupo", declaró Lisandro Pohl, presidente del Alianza.

ORGANIZADORES LAMENTAN LA AUSENCIA

Este lunes, en la cuenta de Twitter de #60AñosdeMagia (@PuraMagia60) se publicó un comunicado donde se detalla que no habrá presencia de un equipo salvadoreño en este torneo invitacional.

"Después de todos los esfuerzos, no podremos tener un representativo salvadoreño", escribió en un comunicado.

A los seguidores y prensa deportiva les informamos que no habrá presencia de equipo salvadoreño en el trofeo Ramón de Carranza para el año 2018 sin embargo seguiremos trabajando para obtener oportunidades similares en el futuro cercano.

Comunicado oficial ?? pic.twitter.com/CV8Buf77CD — #60AñosdeMagia (@PuraMagia60) 23 de julio de 2018



José Roberto Alas, quien está al frente del Proyecto "60 Años de Magia" mencionó a El Gráfico que "ellos (Alianza) tenían que llegar, es decir gastar en los boletos aéreos nada más. Todo allá corría por nuestra cuenta".

Pohl reiteró que los tiempos para hacer las gestiones por los boletos aéreos eran cortos. "Ya no se pudo. No nos daban los tiempos. No había cupos para que todos fuéramos y regresáramos juntos. Tampoco se puede. Fue el viernes que se nos hizo la invitación oficial. No nos dio mayor margen para ver otras alternativas", aseguró el dirigente albo.