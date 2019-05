En Limeño lo afirman: "Alianza no fue superior"

Para el zaguero argentino de Limeño, Rodrigo De Brito, Alianza logró sacar ventaja de su posición de líder en fase regular. "Alianza no fue superior a nosotros. Ha quedado demostrado que nosotros somos un gran rival. Nos vamos con la cabeza en alto. Creemos que hemos hecho un buen torneo", aseguró el zaguero gaucho.



Para el argentino, esta serie se le complicó a los mantequeros por el empate de 2-2 en la ida, el miércoles pasado.



"Quizás esta ronda se perdió en casa con el empate de 2-2, pero hoy tuvimos oportunidad de revertirlo, pero no pudimos hacerlo. Recuerdo que Alianza fue superior en el juego de ida. Encontró rápido el gol. Se puso en ventaja y a partir de ahí pecamos de errores defensivos. Pero en el segundo tiempo pudimos darle vuelta, pero erramos. Hoy era difícil, porque Alianza conoce bien las dimensiones de la cancha. Nos preocupamos más por detener la posesión de Alianza y no tanto por atacar ", apuntó el suramericano.

Al final, De Brito quedó contento con lo que el equipo hizo en este certamen, sobre todo en esta serie de semifinales ante Alianza.



"Estoy contento por lo que hicimos, mas no conforme. Estoy contento por la lucha que hicimos. No me queda más que agradecer a mis compañeros. Teníamos que buscar ese gol rápido y que Alianza entrara en desesperación, pero me quedo con todo lo bueno. Lo que nos saca de competencia es la ventaja deportiva de Alianza ", aseguró De Brito.